Доллар и евро подорожали на торгах в Минске 12.06.2019, 16:35

Российский рубль подешевел.

На Белорусской валютно-фондовой бирже 12 июня прошли очередные торги валютами, пишет tut.by.

Доллар вырос на BYN0,001, до 2,0722 рубля.

Евро подорожал на BYN0,0038, до 2,3489 рубля.

Российский рубль снизился на BYN0,0096, до 3,2022 белорусского рубля за 100 российских рублей.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм сглаживания дневных колебаний курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.