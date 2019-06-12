Фоторепортаж: Как в Москве проходил марш в поддержку Ивана Голунова 1 12.06.2019, 17:06

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Фото: Reuters

Участники марша в Москве требовали расследования сфабрикованных уголовных дел и освобождения невиновных.

В центре Москвы прошел марш в поддержку журналиста-расследователя издания "Медуза" Ивана Голунова. Полиция задерживала участников акции и случайных прохожих, пишет русская служба ВВС.

Проект ОВД-Инфо считает, что задержаны более 400 человек.

AFP

Организаторы марша решили все равно выйти на акцию в среду, несмотря на освобождение журналиста. Участники марша в Москве требовали расследования сфабрикованных уголовных дел, реформы статьи 228 и освобождения невиновных.

На акцию пришла руководитель издания "Медуза" Галина Тимченко. Она сказала, что не могла призывать людей на марш, но решила участвовать в частном порядке.

На Петровке - запланированном конечном пункте марша - также было выставлено плотное оцепление. До освобождения Голунова там, у здания главного управления МВД по Москве, проходили пикеты в его поддержку.

Среди задержанных - Алексей Навальный. Ему грозит 30 суток ареста.

"Очень похорошела Москва. Любуюсь видом", - написал из автозака оппозиционный политик.

Неожиданный снимок на акции - участница марша целует полицейского.

Участники шествия рассказали о жестких задержаниях. Самые жесткие задержания произошли на Страстном бульваре, рядом с Петровкой, 38.

Поначалу полицейские задерживали в основном людей в майках или значках в поддержку Голунова.

По информации "ОВД-Инфо", задержанных везут как минимум в пять отделов полиции - Бутырский, Северное Измайлово, Аэропорт, Соколиная Гора, Мещанский.

Как пишет издание "МБХ медиа", из отдела полиции по району Соколиная гора некоторых задержанных отпускают без составления протоколов.

Накануне во вторник закрыли уголовное дело журналиста-расследователя "Медузы" Ивана Голунова, которого в субботу суд отправил под домашний арест по делу о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Журналиста освободили из-за недоказанности вины.

Как сказал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, все обвинения с Голунова сняты.

Задержание журналиста вызвало беспрецедентное общественное возмущение - за Ивана Голунова вступились не только коллеги, но и политики и артисты.

Организаторы марша решили все равно выйти на акцию в среду, несмотря на освобождение журналиста. Участники марша в Москве требуют расследования сфабрикованных уголовных дел, реформы статьи 228 и освобождения невиновных.

А в это время в Санкт-Петербурге участники акции в поддержку журналиста выстроились в цепочку с газетами в руках.

9 июня три ведущих российских деловых издания "Ведомости", "Коммерсант" и РБК вышли в понедельник с фразой "Мы Иван Голунов" на первой полосе.