Telegram сообщил о хакерской атаке на мессенджер 12.06.2019, 17:14

Это может привести к проблемам с подключением у пользователей.

Мессенджер Telegram столкнулся с хакерской атакой, это может привести к проблемам с подключением у пользователей. Об этом сообщается в официальном твиттере компании, передает «Радио Свобода».

Злоумышленники атаковали сервера компании, пытаясь перегрузить их (DDoS-атака). Это не должно привести к утечке личных данных пользователей, напоминают в компании.

Сайт DownDetector, отслеживающий сбои в работе интернет-сервисов, отмечает проблемы с Telegram в Бразилии и США. Накануне проблемы отмечались в России и на Ближнем Востоке.