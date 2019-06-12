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Telegram сообщил о хакерской атаке на мессенджер

  • 12.06.2019, 17:14

Это может привести к проблемам с подключением у пользователей.

Мессенджер Telegram столкнулся с хакерской атакой, это может привести к проблемам с подключением у пользователей. Об этом сообщается в официальном твиттере компании, передает «Радио Свобода».

Злоумышленники атаковали сервера компании, пытаясь перегрузить их (DDoS-атака). Это не должно привести к утечке личных данных пользователей, напоминают в компании.

Сайт DownDetector, отслеживающий сбои в работе интернет-сервисов, отмечает проблемы с Telegram в Бразилии и США. Накануне проблемы отмечались в России и на Ближнем Востоке.


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