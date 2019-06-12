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Оптическая иллюзия с вывеской стала хитом Сети

  • 12.06.2019, 17:44

Пользователи Сети выдвинули несколько теорий.

Пользователей сети удивила оптическая иллюзия, из-за которой тень на стене не совпадала с вывеской, которая ее отбрасывала, пишет сайт internetua.com.

Вывеска состояла из шести букв, составлявших слово coffee («кофе»), однако тень на стену отбрасывали лишь пять букв: все, кроме четвертой «F». Пользователи в комментариях были озадачены увиденным и в шутку выдвигали теории, почему такое могло произойти.

«Это, наверное, плохо спрятанный портал в другое измерение», — предполагал один из юзеров.

«Магия какая-то!» — делал вывод другой.

Один из пользователей Twitter объяснил, почему одна буква не отбрасывает тень. Оказалось, все дело в расположении лампочек над вывеской. Из-за направления падающего от них света тени от обеих «F» сливаются.

В то же время один из пользователей Reddit считает, что тень от одной из букв «F» совпадает с тенью от буквы «E». Ему возразили, что это не объясняет, почему тогда буква «F», которая находится левее, не отбрасывает тень на букву «O» из-за света справа.


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