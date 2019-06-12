Опрос: в Верховную Раду Украины проходят пять партий 2 12.06.2019, 18:24

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«Слуга народа» остается лидером электоральных симпатий.

Согласно результатам опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованным 12 июня, партия "Слуга народа" остается лидером электоральных симпатий и набирает 47,5% голосов тех избирателей, которые намерены голосовать и определились с выбором, передает gordonua.com.

"Также сейчас преодолевают проходной барьер "Оппозиционная платформа – За жизнь" (10,4%), "Европейская солидарность" (7,9%), "Батьківщина" (7,5%) и партия "Голос" (6,4%)", – сказано в сообщении.

О поддержке партии "Сила и честь" заявили 4,3% респондентов, Радикальной партии – 2,5%. "Гражданская позиция" набрала 2,4% голосов участников опроса.

Согласно исследованию, рейтинг остальных политических сил сейчас составляет менее 2%.

Кроме того, участников опроса спросили, за какую партию они готовы проголосовать на выборах, если политсила, которую они поддерживают сейчас, откажется от участия в выборах.

В таком случае за партию "Слуга народа" готовы проголосовать 10,6% избирателей, 7,3% могут поддержать "Батьківщину", 6,7% – партию "Голос", 6,6% – "Оппозиционную платформу – За жизнь", 5,7% – партию "Сила и честь", 3,9% – "Гражданскую позицию", 3,1% – "Европейскую солидарность".

Опрос проводили с 6-го по 9 июня 2019 года среди 2 тыс. респондентов старше 18 лет методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,2%.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля. 23 мая указ Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных парламентских выборов вступил в силу. С 24 мая в Украине начался избирательный процесс.