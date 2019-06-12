закрыть
12 июня 2019, среда, 21:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Серьезная авария на трассе М1: движение в сторону Бреста заблокировано

1
  • 12.06.2019, 20:02
  • 3,289
Фото: tut.by

Происшествие случилось возле «зубра».

На трассе М1 Брест — Минск — граница РФ в Барановичском районе произошла серьезная авария. Об этом tut.by сообщили читатели.

По информации очевидцев, происшествие случилось днем 12 июня около «зубра». На месте аварии работали спасатели, скорая помощь и ГАИ.

Как сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома, на 249-м километре трассы водитель КамАЗа при развороте не предоставил преимущество ехавшему в направлении столицы микроавтобусу Volkswagen и совершил с ним столкновение.

Фото: tut.by

В результате ДТП водитель микроавтобуса получил серьезные травмы и был госпитализирован.

Движение транспорта в районе аварии в направлении Бреста заблокировано.


популярное за неделю

Мнение

Имперцы против анархистов
Имперцы против анархистов Виталий Портников
Отставка скандалиста
Отставка скандалиста Валерий Карбалевич
Делаем выводы, братцы
Делаем выводы, братцы Виктор Шендерович
Беллегпромовская моль
Беллегпромовская моль Дмитрий Растаев