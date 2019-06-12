Серьезная авария на трассе М1: движение в сторону Бреста заблокировано 1 12.06.2019, 20:02

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Фото: tut.by

Происшествие случилось возле «зубра».

На трассе М1 Брест — Минск — граница РФ в Барановичском районе произошла серьезная авария. Об этом tut.by сообщили читатели.

По информации очевидцев, происшествие случилось днем 12 июня около «зубра». На месте аварии работали спасатели, скорая помощь и ГАИ.

Как сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома, на 249-м километре трассы водитель КамАЗа при развороте не предоставил преимущество ехавшему в направлении столицы микроавтобусу Volkswagen и совершил с ним столкновение.

Фото: tut.by

В результате ДТП водитель микроавтобуса получил серьезные травмы и был госпитализирован.

Движение транспорта в районе аварии в направлении Бреста заблокировано.