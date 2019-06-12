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Что показывают термометры в белорусских квартирах и офисах

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  • 12.06.2019, 20:14
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В эти дни Беларусь переживает аномальную жару.

Ветерок в +35С° — это как будто открыли печь крематория и оттуда на вас дохнул утробным жаром сам сатана. В эти дни Беларусь переживает аномальную жару, температура в тени — выше 32 градусов, а на солнце может достигать 50С°. Это не катастрофа, если спрятаться в помещении с кондиционером. А вот если кондиционер не установлен, а окна выходят на юг, люди в прямом смысле сгорают на работе. Белорусы присылают в редакцию Onliner фото градусников, установленных внутри квартир, офисов, цехов, и эти цифры способны шокировать.

«Тепло на производстве, греемся, — пишет читатель Михаил из Бобруйска, работающий на производстве пенополистирола. — Градусник установлен в помещении цеха. И это еще станок не работал день».

А это фото сделано на минском производстве СООО «АлюминТехно», в самом пекле, цеху, рабочей зоне.

«Офис, +33. Кондера нет, вентилятор гоняет горячий поток, люди дохнут», — пишет Николай из Минска. Судя по профилю, Николай работает в IT. Как говорится, айтишники тоже плачут.

Такую температуру фиксирует термометр в одном из офисов города Жодино.

«Внутри помещения, с открытыми окнами и дверями», — пишет читатель Максим из Чечерска и прикрепляет фото из кабинета, в котором работает.

Столько показывает электронный термометр в одном из минских офисов.

И так далее...

«Вроцлав, восточная сторона, — пришла нам весточка от читателя из Польши. — Благо дома и могу в труселях ходить».

«35,1 в тени, Варшава», — пишет еще один читатель из Польши.


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