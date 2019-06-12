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Илон Маск создаст машину-субмарину из фильма про Джеймса Бонда

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  • 12.06.2019, 20:29
Фото: LEFTERIS PITARAKIS / AP

Бизнесмен рассказал, что у Tesla есть проект авто, который сможет ездить по суше и перемещаться под водой.

В ходе встречи с акционерами Маску был задан вопрос, есть ли у него планы создать автомобиль-амфибию, сообщает РБК со ссылкой на Business Insider.

«Забавно, что вы решили спросить меня об этом, потому что у нас есть проект машины-субмарины, напоминающей автомобиль из фильма о Джеймсе Бонде «Шпион, который любил меня», — сказал он.

Маск рассказал, что показанная там машина — «самое крутое, что он видел в кино», а потому себе он приобрел Lotus Esprit 1976 года, который и послужил прототипом для автомобиля из фильма.

Бизнесмен заявил, что создать машину-субмарину будет сложно, однако технически это возможно. «Может быть, мы как-нибудь создадим один подобный автомобиль ради смеха. Большого спроса на такие машины не будет, рынок слишком мал», — добавил он.


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