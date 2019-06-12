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Минчане о жаре: Все через раз дышат, а я нарадоваться не могу

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  • 12.06.2019, 21:18
  • 1,372

Горожане рассказали, как спасаются от жары.

Город плавится от жары. Отметку «+30» термометры на улице перешагнули еще до обеда.

По ощущениям - все 35 - 40! И, как говорят синоптики, до конца недели картина не изменится, пишет kp.by.

На раскаленном солнце термометр зашкаливает и выдает нереальные, казалось бы, цифры.
Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ / kp.by

Утром по дороге на работу чувствуешь себя не в троллейбусе, а в микроволновке. Молча завидуешь тем, кто ездит на автобусах с кондиционерами. Говорят, к играм их включили на многих столичных маршрутах. Но не на моем.

В городских условиях и фонтаны - спасение.
Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ / kp.by

- Еще пару градусов - и погода станет водкой, - пытается шутить один мужчина, смахивая одной рукой капли пота со лба, второй держась за поручень.

- Понимаю африканских женщин, которые носят только бусы, - отвечает другой.

Конечно, тем, кто доедет до офиса и проведет день в помещении с кондиционером, можно и пошутить, но ведь многие работают на улице! Мы вооружились запасом холодной воды и отправились к работникам столичных улиц и скверов, чтобы узнать, как они все это выдерживают.

Тяжелее всего жару переносить тем, кто работает на улице.
Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ / kp.by

- 45 минут работаем, 15 отдыхаем, - рассказывает Вера, которая по 8 часов в день очищает плитку возле храма на Немиге от проросшей травы. - Все на дождь молятся, а мы… Он же чуть пройдет - трава сразу маханет расти. А нам каждую травинку ножом срезать, чтобы и горожанам, и туристам наши улицы нравились.

Вера работает на солнцепеке днями.
Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ / kp.by

- А как от жары спасаетесь?

- Привыкли. Воду в храм пить ходим. Под каждым кустиком - тенек. Сознание еще никто не терял.

Восхищаемся выносливостью работников «Минскзеленстроя» и идем дальше. На площадке возле Дворца спорта рабочие монтируют сцены к II Европейским играм.

Парни-монтажники говорят, что "на жару, как неженки, не жалуются".
Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ / kp.by

- Жара, конечно, но мы ж мужики, не неженки какие! Выдержим. Вечером, если совсем уже тяжело, можно на речку. За водичку спасибо. В день по три литра в такую погоду выпиваем. Спасение!

Людей в обед в городе немного. Те, кто отважился выйти из офиса или дома, стараются держаться ближе к воде. Сидят у фонтанов, кормят уток, ищут спасительный тенек.

Жуналистам в такую погоду на репортажах тоже ой как жарко.
Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ / kp.by
Фотографам - тем более.
Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ / kp.by

- В такую погоду самый ходовой продукт - вода и мороженое. Холодильник не успевает морозить, - рассказывает продавец мороженого. - В день минимум по 500 - 700 пачек продаю. Главное - самой на работе от такой жары не растаять. Вечером дома почти голая хожу. На вентилятор - хоть молись. На работе же спасает только легкая одежда и легкая надежда на дождь.

Самый ходовой продукт в такую жару - вода и мороженое.
Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ / kp.by
В день в одном только ларьке в жару продают минимум по 500-700 пачек мороженого.
Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ / kp.by

- А меня жара вообще не смущает, - улыбается таксист. - У меня в машине кондиционер. Хорошо! А виды из окна - еще лучше. Чем выше столбик термометра, тем меньше на девушках одежды. А девушки у нас красивые! Так что я от жары не страдаю, а получаю эстетическое удовольствие. Мне кажется, парни вполне могут взять на вооружение новый способ знакомства: «Привет, а у меня кондиционер есть».

Таксист жаре только рад. Говорит, что вид прекрасных девушек в городе перекрывает любой дискомфорт от жары.
Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ / kp.by

В переходах о жаре поют даже уличные музыканты:

- Жара в столице, асфальт дымится, по ночам не спится, воды не напиться…

На остановке дожидаюсь заветную сотку, ту самую - с кондиционером! Захожу, но никакой прохлады не чувствую. Подношу ладонь к кондиционеру - работает.

Таксист жаре только рад. Говорит, что вид прекрасных девушек в городе перекрывает любой дискомфорт от жары.
Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ / kp.by

- Не все люди знают о кондиционерах в наших автобусах, - комментирует, заметив мою реакцию, парень. - По привычке открывают форточки. Эффекта - ноль. Элементарная надпись в салоне «Работает кондиционер» спасла бы ситуацию, но пока, видимо, не додумались.

Таксист жаре только рад. Говорит, что вид прекрасных девушек в городе перекрывает любой дискомфорт от жары.
Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ / kp.by

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