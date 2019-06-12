SpaceX запустила ракету Falcon 9 с тремя спутниками 12.06.2019, 21:47

Каждый спутник весит почти полторы тонны.

Компания Илона Маска SpaceX произвела успешный запуск ракеты-носитель Falcon 9 с космодрома на военно-воздушной авиабазе Ванденберг в Калифорнии с тремя канадскими спутниками RADARSAT Constellation. Об этом сообщается в Twitter компании в среду, 12 июня, передает korrespondent.net.

Ракета-носитель вывела на орбиту серию из трех спутников зондирования Земли. Каждый аппарат весит около 1,4 тонн. Они были последовательно выведены на орбиту через 54 минуты после старта.

Орбитальная группировка RADARSAT Constellation придет на смену системам RADARSAT-1, действовавшей с 1995 по 2013 год, и RADARSAT-2, работающей с 2007 года.

RADARSAT Constellation предназначена для наблюдения за погодными условиями, при ликвидации стихийных бедствий и наблюдением за морской навигацией. Заказчиком запуска выступает Канадское космическое агентство.

Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершает свой второй полет, ранее в марте она участвовала в тестовом запуске новейшего корабля Crew Dragon. Уже известно, что ступень успешно приземлилась в Калифорнии.