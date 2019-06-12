Amnesty International: Мы призываем российские власти немедленно освободить задержанных 12.06.2019, 22:05

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Правозащитники выступили против действий Кремля.

Заместитель директора правозащитной организации Amnesty International в Восточной Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев выступил с заявлением по поводу задержания более 400 человек в Москве в ходе мирной акции протеста в поддержку журналиста Ивана Голунова, сообщает «Голос Америки».

«Сегодняшние произвольные и зачастую жестокие задержания более 400 мирных демонстрантов, в том числе детей, служат идеальным примером жестоких репрессий, из-за которых люди и вышли на улицу. Обозреватели Amnesty International стали очевидцами насилия со стороны полиции и зафиксировали жалобы задержанных, которые подверглись избиениям. В очередной раз российские власти ответили на мирный протест ущемлением прав и свобод», – заявил Кривошеев.

«Люди, которые вышли сегодня на улицы Москвы, требовали установления ответственности за возмутительное обращение с журналистом Иваном Голуновым, которого арестовали по сфабрикованным обвинениям в распространении наркотиков в попытке заставить его замолчать. Столкнувшись с беспрецедентным возмущением общественности, власти пошли на попятную и освободили Ивана Голунова».

«Возмутительно, что тех, кто призывал к его освобождению, а теперь к установлению ответственности, наказывают за проявление солидарности. Мы призываем российские власти немедленно и безо всяких условий освободить задержанных сегодня мирных демонстрантов и уважать свободу мирных собраний».