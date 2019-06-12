Игра в прятки 4 Валерий Карбалевич

12.06.2019, 22:50

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Уже почти три месяца официальные Минск и Москва в глубоком секрете обмениваются документами.

Примечательно, что не происходит никакой утечки информации. Даже обычно очень информированные российские телеграмм-каналы или хорошо осведомленная газета «Коммерсантъ» молчат, будто воды в рот набрали. Министры иностранных дел обоих государств пытаются обосновать это высокой государственной необходимостью. Сергей Лавров недавно заявил: «Когда идут переговоры, то переговорщики каждый день не выходят на публику и не рассказывают, кто кому чего предложил». Ему вторит Владимир Макей: «Придет время, и все про все узнают. Сейчас идет рутинная работа».

Однако проблема в том, что назвать «рутинной работой» ситуацию, когда на кону судьба государственности Беларуси, вряд ли уместно.

Тем временем Россия, кроме кнута (экономического шантажа), активно применяет и пряник. Вот, Москва по требованию Минска отзывает скандального посла Михаила Бабича, заменив его внешне миролюбивым и предельно дипломатически корректным Дмитрием Мезенцевым. Российские официальные лица, используя политическую мимикрию, сознательно напускают туман, говорят не всю правду или совсем неправду, стараются скрыть свои истинные планы. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров по поводу слухов о едином президентстве и возможности занять этот пост В. Путиным утверждает: «В «союзном договоре» нет ничего, что могло бы подвести к спекуляциям о том, что его цель — вывести кого-то на «президентский трон».

Не менее лукавым выглядит заявление Владимира Путина. 7 июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума он, рассуждая о белорусско-российских отношениях, заявил: «Сегодня нет никаких оснований для государственного объединения, у нас нет таких планов, целей нет». И при этом добавил, что речь идет всего лишь о строительстве «cоюзного государства» России и Беларуси. Но хитрость или подвох российского президента заключается в том, что реализация договора о создании cоюзного государства» как раз и означает государственное объединение. Ведь там речь идет о формировании единых органов власти, принятии Конституционного акта нового государства, переходе к единой валюте. А это и есть объединение, точнее даже, поглощение Беларуси Россией.

Там же, на полях Петербургского экономического форума, министр экономического развития России Максим Орешкин 8 июня рассказал, что вопрос о единой валюте активно обсуждается, причем, как можно понять, уже в практической плоскости: «как это делать, в какие сроки это делать». Интересно, что информацию об этом дает российская сторона, белорусские правительственные чиновники ее как раз пытаются скрывать. И понятно почему. Ведь переход Беларуси на российский рубль лишает ее возможности проведения самостоятельной экономической политики. Без собственных денег зависимость Беларуси от Москвы будет примерно такая, как в любой российской губернии. А В. Макей называет это «рутинной работой».

Еще дальше пошел белорусский посол в РФ, а теперь уже по совместительству и вице-премьер Владимир Семашко. Выступая на открытии концерта по случаю Дня России 8 июня в Минске, он заявил: «Теперь мы переживаем принципиальный этап, когда решаем двигаться дальше в рамках «союзного» государства... Мы же сегодня констатируем, что мы должны выйти на новый этап. Вместе мы сильнее».

Но дело в том, что «двигаться дальше в рамках «cоюзного государства», «выйти на новый этап» можно только на пути ликвидации белорусской государственности. До сих пор риторику об «углублении интеграции» использовали только российские официальные лица. Почему теперь белорусский посол запел в унисон? Пока мало понятно, что означает это странное заявление В. Семашко. Демагогическая риторика для задабривания российских союзников или готовность сдаться на милость империи?

Надо сказать, что в последнее время официальный Минск всячески демонстрирует Москве свою добрую волю. Можно вспомнить оптимистично-бодряческие заявления премьер-министра Беларуси Сергея Румаса о том, что позиции сторон по поводу «программы дальнейшей интеграции» совпадают на 70%.

И сам факт наделения белорусского посла в России Владимира Семашко полномочиями заместителя премьер-министра по вопросам деятельности Беларуси в рамках «союзного государства» и отношений с РФ является политическим жестом в сторону Москвы. Дескать, вот какое значение мы придаем отношениям с союзником, Семашко сделали Бабичем (в смысле объема полномочий).

Кроме того, в предстоящем параде, посвященном Дню независимости Беларуси, примут участие более 300 российских военнослужащих. И упорный отказ А. Лукашенко ехать в Европу — все это звенья одной цепи.

Но, одновременно, Минск пытается осторожно огрызаться. А. Лукашенко, посещая 7 июня Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод «Нафтан», категорически заявил, что не собирается его продавать. Поскольку единственными покупателями предприятия могут быть только российские нефтяные компании, то понятно, по какому адресу послан сигнал.

Кроме того, он потребовал более жестко отстаивать свои интересы в ходе переговоров с российскими поставщиками по поводу компенсации за загрязненную нефть.

Из заявлений министров обоих государств на полях Петербургского экономического форума следует, что все проблемные вопросы должны решаться в пакете. Но выясняется, что у Минска и Москвы разные пакеты.

Первый вице-премьер РФ Антон Силуанов заявил, что пока не будут решены вопросы по интеграции, не имеет смысла «выдергивать» тему компенсации за убытки от налогового маневра или вопросы кредитования Беларуси. То есть сначала объединение двух государств, и только потом продолжение субсидий белорусской экономике.

А вот министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой этот пакет трактует по-другому. По мнению белорусской стороны, вопросы компенсации за налоговый маневр должны рассматриваться в энергетическом пакете, в контексте формирования единых рынков газа, нефти и нефтепродуктов, и рынка электроэнергии. Надо понимать, речь идет о документах ЕАЭС, согласно которым Россия обязалась не ухудшать условия поставок энергоресурсов в Беларусь.

По-иному Дмитрий Крутой видит и проблему единой валюты: «В самом «союзном» договоре написано, что в условиях создания единого экономического пространства по всем направлениям уже финалом становится единая валюта». То есть сначала беспрепятственные поставки белорусской продукции на российский рынок, импорт нефти и газа по внутренним ценам РФ, и только потом поговорим о единой валюте.

И еще. 15 июня в Москве встречаются министры, 20 июня — премьер-министры Беларуси и России. По результатам этих переговоров и должен появиться документ о перспективах интеграции.

Печально, что эти судьбоносные вопросы обсуждаются за спиной белорусского и российского обществ, как в средние века правители определяли статус своих княжеств и королевств без участия подданных.

Валерий Карбалевич, «Свободные новости»