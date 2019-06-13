«30 метров асфальта или жизнь ребенка?» 13.06.2019, 7:43

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Фото: Максим Тарналицкий

Минчане возмущены, что дорога к новому бизнес-центру пролегает только через их двор.

То, что абсолютно любой строительный проект в Минске может претерпеть изменения, давно не новость для горожан (но еще не такая привычная обыденность, чтобы перестать возмущаться). На ходу перевоплощались как элитные объекты, так и вполне себе стандартные. Естественно, эта участь не минула и один из самых молодых жилых районов столицы — Каменную Горку. Впервые новоселы начали бить тревогу около года назад, когда выяснили, что на «бесхозном» пустыре вместо обещанного двух-трехэтажного дома быта под их окнами вырастет семиэтажный бизнес-центр, пишет onliner.by.

Немного истории

Именно так согласно представленным на общественном обсуждении в 2015 году документам должен был выглядеть новый объект.

Но не получилось. И на той же площадке запроектировали уже семиэтажный панельный «ковчег», где, по планам инвестора, соберутся не только предприниматели, оказывающие бытовые услуги, но и все-все-все. Даже в официальных документах наполнение здания описывается так: «На первом и четвертом этажах предусмотрено размещение торговых помещений периодического спроса, бытовых и технических помещений. На втором и третьем этажах предусмотрены помещения для занятий физической культурой и спортом. На пятом, шестом и седьмом этажах расположены помещения бытового обслуживания населения».

При этом, заверяет все тот же Мингорисполком, «площадь объекта, которая может использоваться для размещения рабочих мест, меньше, чем могла быть согласно проектной документации, поскольку конструктивными строительными решениями ОАО «МАПИД» определено, что примерно 30% от общей площади объекта занимают места общего пользования (коридоры, лестницы, лифтовые холлы)». Иными словами, чиновники ручаются за то, что двух-трехэтажное п-образное здание, выросшее в прямую семиэтажку, сохранило первоначальные площади и объем, а работать там будет примерно то же количество человек, что и было запланировано. Проверить это сложно, поэтому поверим тем, кто никогда нас не подводил.

Проблема сейчас заключается в другом: здание достроено и совсем скоро будет сдано в эксплуатацию. Площади в нем уже предлагают к продаже, запрашивая за метр в «новом многофункциональном комплексе» 2330—3625 руб. Следовательно, через какое-то время все его семь этажей заполнятся арендаторами, собственниками, а также клиентами, которые, вероятнее всего, будут приезжать на улицу Неманскую на авто.

Машины официально ездят через двор

Александр — житель дома №20 по улице Неманской, одной из ближайших к новому бизнес-центру многоэтажки. У мужчины две дочки, поэтому он очень переживает за то, как будет организовано движение «пришлых» автомобилей. Пока весь транспорт официально ездит через двор, буквально в двух шагах от подъездов. И менять ситуацию «верхи» не собираются.

— Проблема в том, что, выходя из дома, дети будут упираться сразу в дорогу, которой совсем скоро станут пользоваться не только жильцы, но и работники офисов, — объясняет мужчина. — Сейчас трафик совсем небольшой: дом наш, можно сказать, тупиковый, а к рядом расположенному ЖЭСу удобнее заехать с другой стороны по нормальной дороге, нежели объезжая дворы. Но, когда здание заработает в полную силу, движение тут будет постоянное — на работу, с работы, по поручениям, клиенты. А еще наверняка какой-нибудь интернет-магазин сделает здесь точку и к нему за товаром будут кататься весь день.

При этом торец нашего дома — ключевая точка для всех школьников этой части Каменной Горки. Именно здесь дети переходят дорогу по пути в 43-ю гимназию. Другого варианта у них просто нет. Получается, что сейчас единственную дорогу для детей из почти десяти высотных домов делают опасной: они утром будут идти на занятия, а «офисники» — спешить на свои рабочие места.

Проблема заключается еще и в том, что точка, где сонные детишки в любую пору года переходят дорогу, находится на повороте. У нас же, как обычно, машины запаркованы по принципу «А где мне стать?», поэтому обзор для водителей будет регулярно закрыт. Местные уже знают, что это за место, да и в принципе ездят тут редко. «Новенькие» не факт, что будут всегда аккуратны и смогут из-за припаркованных на повороте машин увидеть невысоких учеников младших классов. Далеко ли тут до беды?

Есть ли выход?

— Самое интересное, что все понимают: поток автомобилей в бизнес-центр будет приличный. Только их парковка рассчитана на сто машин. А сколько еще будет тыкаться по дворам? Поэтому мы предложили чиновникам простой выход: дорогу в нашем дворе перекрыть, превратив ее в своеобразный тротуар, а не сквозной проезд. Так дети смогут спокойно и безопасно ходить в школу, не опасаясь, что кто-то опаздывающий станет на скорости входить в поворот, не замечая ничего вокруг.

Заезд же можно организовать от «Грин Сити» — там как раз сделали отличную новую дорогу, которую необходимо только продлить метров на 30. В таком случае автомобили будут ездить исключительно вдоль нежилых зданий, а потоки людей и машин — вообще не пересекаться. Не думаю, что это вопрос колоссальных денег. Да и что дороже — 30 метров асфальта или жизнь и здоровье детей, которые будут всегда под угрозой? — рассуждает Александр.

Минчанин рассказывает, что есть и другой вариант, хоть и похуже: организовать проезд авто можно было бы с тыльной стороны домов №14 и 16 — подъезды этих высоток выходят на другую сторону, так что все безопасно. Надо только тупик превратить в дорогу к ЖЭСу и дальше к офисной многоэтажке. И такой расклад когда-то даже прогнозировали. К примеру, в письме Мингорисполкома от 21 сентября 2018 года говорится, что «вопрос организации проезда вдоль жилых домов №14 и №16 по улице Неманской к объекту будет прорабатываться с застройщиком после его ввода в эксплуатацию». Точно такую же формулировку выдала и администрация Фрунзенского района.

18 марта 2019 года Мингорисполком подтверждает благие намерения: «В материалах проектной документации на стадии проектирования представлен согласованный 19.10.2017 года УГАИ ГУВД Мингорисполкома вариант обустройства проезда автотранспорта вдоль жилых домов 14 и 16 по улице Неманской, которым предусмотрено соединение разрозненных пешеходных связей на данной территории, что в дальнейшем будет способствовать упорядочению движения пешеходов». Эту идею поддержала и ГАИ Фрунзенского района: «С целью исключения транзитного движения через дворовую территорию дома №20 по улице Неманской считаем необходимым обустроить проезд к дому №22 вдоль домов №14 и 16 (продлить проезд с тыльной стороны домов)».

Но до сих пор ничего не происходит, хотя здание вот-вот будет сдано. При этом минчане, просившие поскорее организовать проезд через тыльную часть жилых домов или от «Грин Сити», увидели в официальных ответах любопытное: «Проектные решения по обустройству проезда автотранспорта вдоль паркинга торгового центра „Грин Сити“ или как альтернативный вариант вдоль жилых домов №14 и 16 не были согласованы УВД ГАИ администрации Фрунзенского района». А Минздрав и вовсе сообщит минчанам, что существующий проезд к офисному центру «находится за пределами дворовых территорий домов №18, 20, 32, 34 по улице Неманской», а значит, никаких нарушений нет.

— Получается, что ничего делать не будут якобы из-за того, что местная ГАИ не согласовала новый проезд? Но на наш запрос УВД администрации Фрунзенского района ответило, что согласование проектов организации дорожного движения вообще не в их компетенции. Этим занимается УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Мы не можем понять, что происходит. И почему чиновники упорно не видят, что десятки машин будут ездить прямо под носом у школьников, в том числе учеников младших классов. Все родители этой части Каменной Горки возмущены, мы писали коллективные обращения, но нас никто не слышит. Чьи интересы преследуются — большой вопрос, но, похоже, точно не обычных минчан, которые боятся за своих детей, — заключает мужчина.