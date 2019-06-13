«В воскресенье снова выходим»: брестчане добиваются полного закрытия завода АКБ 13.06.2019, 7:54

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Акции будут продолжаться, несмотря на обещания местной власти.

Протестовали, собирали подписи, получали штрафы и сутки ареста и, наконец, поговорили с местными властями. Инициативная группа противников строительства аккумуляторного завода «АйПауэр» в Бресте встретилась с председателем облисполкома Анатолием Лисом, сообщает «Белсат».

«Говорите сразу, закрываем завод или не закрываем?»

Что будет с аккумуляторным заводом в Бресте, еще не известно, но протестующих как минимум выслушали. Областные власти впервые за полтора года протестов против стройки встретились с инициативной группой.

Роман Кисляк, правозащитник, участник встречи:

«Это очень опасное предприятие, которое будет загрязнять окружающую среду. Мы на этом настаивали, наши требования были неизменными длительное время, и рано или поздно это должно было произойти, что власти пойдут нам навстречу и услышат нашу позицию».

Журналистов на встречу с председателем облисполкома Анатолием Лисом не пустили, а участникам во время встречи запретили делать снимки и вести аудиозапись. Но трехчасовую беседу противники строительства завода оценивают как конструктивную.

Вчера руководство завода «АйПауэр» организовало свою пресс-конференцию, куда, впрочем, тоже пускали не всех. По словам участников, их заверили, что все разрешения на запуск завода вскоре будут получены, и провели по заводу, чтобы показать, насколько безопасным будет производство аккумуляторов. Только противники завода этом презентациям не верят.

В ожидании реакции чиновников активисты не собираются прекращать свою деятельность – продолжится и дежурство вокруг завода, и контроль действий властей и руководства «АйПаур», и протесты против стройки.

– В это воскресенье кормим голубей?

– Конечно. Я лично буду кормить голубей.

Активисты планируют прекратить протесты только после того, как завод закроется.