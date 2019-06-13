Из-за чего случился конфликт на границе с Чечней и Дагестаном 13.06.2019, 8:00

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Географическая новость.

На границе между Чечней и Дагестаном возле города Кизляр 10−11 июня произошел конфликт из-за появления дорожного знака, обозначающего въезд в Шелковский район Чечни. Жители республики восприняли установку дорожного знака как объявление Кизляра территорией Чечни. На место прибыли сотни недовольных дагестанцев, которые снесли знак. Затем в конфликт пришлось вмешаться чиновникам обеих республик.

Как рассказал «МБХ медиа» дагестанский общественник Шамиль Хадулаев, на деле «просто вышло недоразумение», так как территория, где установили знак, чеченская, а местные жители об этом не знали. Однако власти республик продолжают спорить из-за других территорий вокруг Кизляра.

Внимание жителей к придорожному знаку привлекло видео, появившееся в сети, автор которого сделал вывод, что Кизляр объявили чеченским.

В ночь на 11 июня группа дагестанцев снесла дорожный указатель. По оценке Шамиля Хадулаева всего на месте было около 400 дагестанских активистов.

Наутро на место выехали чиновники обеих республик во главе с руководителем Администрации главы и Правительства республики Дагестана Владимиром Ивановым и спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым. Вместе с чеченской делегацией прибыл ОМОН, также рядом дежурили федеральные войска, рассказал «МБХ медиа» Шамиль Хадулаев. После того, как дорожный знак был восстановлен, Магомед Даудов поспорил с местными жителями, которые требовали снять знак. Спикер парламента Чечни ответил, что это может быть сделано только через его труп.

– Ты это снимешь через мой труп, – сказал Даудов.

– Через твой труп мы его тоже снимем, – прозвучал ответ. pic.twitter.com/H7EylQ3Aml — Umar (@Umar20946390) 11 июня 2019 г.

Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что конкретно та территория, где Чечня установила знак, не является спорной, а член дагестанской комиссии по согласованию границ Зураб Гаджиев считает, что появление знака стало для жителей Кизляра «географической новостью». Участник встречи чиновников Хадулаев рассказал «МБХ медиа», что Даудов обвинил властей Кизляра в случившемся на границе, так как по его мнению они не проводили с молодежью просветительские работы по поводу переговоров о демаркации границ между республиками. Помимо прочего он сказал, что сейчас многие дагестанцы живут в домах построенных его предками — чеченцами.

Днем 11 июня были снесены дорожные знаки Чечни в других местах.

Позже глава Чечни Рамзан Кадыров в прямом эфире в своем инстаграме пожаловался на негативные комментарии и оскорбления со стороны дагестанцев. Он посоветовал комментаторам следить за речью. «Поэтому за языком следите, за пальцами следите. А то мы поломаем пальцы, вырвем язык», — сказал глава республики.

Шамиль Хадулаев считает, что конфликт на границе спровоцировали «тролли» в социальных сетях: «Тролли, которые сидят под никами в пабликах, хотят столкнуть Дагестан с Чечней. Они дезинформировали общество, распространяя информацию, что якобы земля, где установили знак, принадлежит дагестанцам, а чеченцы пришли и нагло поставили свой знак. Кто сидит за этими никами — один Аллах знает. На этом фоне дагестанцы возмутились и поехали туда. Там были не только жители Кизляра, еще приехали люди из других регионов и начали сносить знак. Есть и наши дагестанцы, которые абсолютно понятия не имеют в кадастре, географии, которые не знают, что это граница с Чечней. Они подхватывают эту сплетню и распространяют дальше».

По его информации дорожный знак, обозначающий въезд в Чечню, стоял на этом месте в советское время: «Но после развала Союза и войны эти знаки пропали. Наши недоумевают, почему знак появился именно сейчас. Чеченцы сказали, что такое решение приняли дорожники для удобства автомобилистов», — рассказывает Хадулаев

В начале 2019 года власти двух республик начали вести переговоры по демаркации границы. В апреле после одностороннего внесения Чечней в кадастровые карты нескольких участков вблизи Кизляра в свои границы этот процесс был приостановлен, — отмечает «Кавказский узел». Но, как говорит Хадулаев, ранее эти же участки Дагестан тоже в одностороннем порядке оформил в кадастровых картах на себя.

«Этот спорный участок на протяжении последних трех лет кадастрировали за Дагестаном. Чеченская организация лесной промышленности подала из-за этого заявление в прокуратуру по СКФО, а также подала в суд на то, что дагестанцы в одностороннем порядке залезли на этот участок. 25 февраля дагестанская сторона зарегистрировала пятый спорный участок площадью 2500 кв.м. 16 марта чеченцы, видя, что наши это делают, закадастрировали, наложив свой кусок участка на наш участок сверху. Тогда наши подняли бунт в социальных сетях, обвинив чеченскую сторону в нарушении договора. Игра была от администрации города Кизляра, потому что она дали разрешение кадастровой службе на изменение границ», — рассказывает он.

Конфликт вокруг чеченско-дагестанской границы также подогрел события в Ингушетии, считает Хадулаев: «Есть мнение, что если у ингушей территорию забрали, значит и у Дагестана отберут. Но мы объясняем, что наш случай отличается тем, что между Дагестаном и Чечней всегда была граница, в отличие от Чечни и Ингушетии, которые были единой республикой».