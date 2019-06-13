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ЧЕ-2020: Сборная Беларуси по гандболу одержала выездную победу над боснийцами

  • 13.06.2019, 8:03

Наша команда занимает второе место в группе.

Мужская сборная Беларуси обыграла команду Боснии и Герцеговины в гостевом матче квалификации чемпионата Европы-2020 — 31:25, сообщает pressball.by.

В финальную часть ЧЕ-2020 выходят по две сильнейшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие сборные из занявших третьи места. Белорусы 16 июня примут команду Финляндии в брестском Дворце спорта "Виктория" (начало — в 19:00).

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА — БЕЛАРУСЬ — 25:31 (12:17)

ТУЗЛА. Стадион "Мейдан". 12 июня. Начало — в 21.00.

Судьи — Вайдас Мажейка, Миндаугас Гателис (оба — Литва).

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА: Б.Бурич, Граховац; Овчина (1), Перич, Херцег (1), С.Бурич (4), Панич (2), Мандич (1), Хаселич (4), М.Терзич (6/4), Тороманович (1), Иван Карачич (1), Прце (1/1), Малинович (2), Хамидович (1), Предрагович.

БЕЛАРУСЬ: Кишов, Солдатенко; Бровко, Кулеш (7), Шилович (7), Пуховский (4), Никуленков (2), Карвацкий, Юринок (3), Баранов, Лукьянчук (1), Вайлупов (1), Королек (5), Бохан, Кулак (1), Гайдученко.

Группа 5: Чехия — 8 очков (5 игр), БЕЛАРУСЬ — 6 (5), Босния и Герцеговина — 6 (5), Финляндия — 0 (5).


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