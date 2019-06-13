В машине витебского правозащитника неизвестные перерезали тормозной шланг 9 13.06.2019, 8:14

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Павел Левинов

Фото: «Радыё Свабода»

По заявлению Павла Левинова проводится проверка.

В машине витебского правозащитника Павла Левинова неизвестные перерезали тормозной шланг

Об этом правозащитник сообщил на своей странице в «Фейсбуке». А потом поделился подробностями с «Радио Свобода».

- Я понял, что не работают тормоза, когда выезжал со двора утром 12 июня. Вызвал эвакуатор, машину отвезли в мастерскую. После обеда я пришел, чтобы узнать, что же случилось. Мне показали перерезанный шланг. Я подал заявление в милицию, так как полагаю, что это могло быть покушением на мою жизнь. 4 мая машина прошла полный техосмотр, и тогда никаких дефектов тормозных шлангов не нашли, - говорит Павел Левинов.

По словам правозащитника, в райотделе милиции Железнодорожного района его заявление приняли не сразу. Сначала сказали, что хозяину транспортного средства не было нанесено значительного материального ущерба, но Павел Левинов настоял на своем. Он не исключает, что действия неизвестных нужно квалифицировать как уголовное преступление.

- С неисправными тормозами я мог не просто погибнуть, но и убить еще несколько людей, если бы машину вынесло, например, на тротуар, - говорит правозащитник.

По его заявлению проводится проверка.