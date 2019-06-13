Как протестовали россияне: главные лозунги марша в поддержку Ивана Голунова

Как протестовали россияне: главные лозунги марша в поддержку Ивана Голунова2
- 13.06.2019, 8:32
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12 июня российские власти услышали о себе много нелицеприятного.
В центре Москвы 12 июня прошел марш в поддержку журналиста Ивана Голунова. Ивана выпустили из-под домашнего ареста и сняли обвинения в покушении на сбыт наркотиков еще 11 числа — несмотря на это, протестную акцию решили провести в любом случае. В итоге задержали больше 400 человек — задержания даже сопровождались избиениями. «МБХ медиа» собирало главные лозунги протестующих.
«Я/Мы Иван Голунов»
Лозунг «Я/Мы Иван Голунов» появился в понедельник 10 июня, на первых полосах бумажных версий «Коммерсанта», РБК и «Ведомостей». Именно его и скандировали активисты. Первые задержанные на акции почти все были в таких футболках. Часть задержанных, доставленных в ОВД «Соколиная гора» на востоке Москвы, к 16.00 12 июня успели отпустить.
На Кузнецком мосту скандируют: Я/Мы Иван Голунов pic.twitter.com/qd2VdreSq0— МБХ Медиа (@MBKhMedia) 12 июня 2019 г.
«Свободу политзаключенным!»
После освобождения Ивана Голунова активисты решили в любом случае провести митинг — в поддержку остальных несправедливо арестованных и осужденных. Так, на акциях скандировали лозунги «Свободу Леониду Волкову!» и «Свободу политзаключенным!» — за день до акции в соцсетях так призывали поддерживать фигурантов дела «Нового величия» и «Сети».
На Нижнем Кисельном сейчас так. Видео: МБХ медиа pic.twitter.com/thGJHd6HfI— МБХ Медиа (@MBKhMedia) 12 июня 2019 г.
Свободу Леониду Волкову. Видео: МБХ медиа pic.twitter.com/YT0hACVITh— МБХ Медиа (@MBKhMedia) 12 июня 2019 г.
«Вам квартиры не дадут!»
Такими лозунгами протестующие пытались задеть ОМОН и Росгвардию, которые, в основном, задерживали людей. О квартирах силовикам стали говорить в апреле — тогда бывшие бойцы внутренних войск МВД, которые еще в 2012 году участвовали в разгоне протестов на Болотной, записали видеообращение, в котором жаловались на выселение из служебных квартир.
На Страстном бульваре полицейские применяют дубинки. Толпа кричит «Позор» и «Вам квартиры не дадут»https://t.co/FYp8zzVKk4— Медиазона (@mediazzzona) 12 июня 2019 г.
Видео: Никита Сологуб / Медиазона pic.twitter.com/PBEdn8xH6M
«Люстрации!»
Шествие посетил и лидер Либертарианской партии Михаил Светов. Он поддержал протест и призвал к люстрациям — как и во время прошлых протестов. Светова не задержали, зато в отделе полиции оказался несовершеннолетний сторонник либертарианцев Валерий Теневой, заявивший, что боец ОМОН Андрей Шукан избил его при задержании. Ему вызвали скорую помощь.
Михаил Светов на марше. Кричит: «люстрации» pic.twitter.com/RqhrQufTjG— МБХ Медиа (@MBKhMedia) 12 июня 2019 г.
«Ваша свобода не согласована!»
Активисты смеялись над полицейскими формулировками о «несогласованной акции» и «помехам проходу граждан». Это было в конце акции, когда многих протестующих уже задержали и отправили в отделы полиции по всему городу.
Над «помехами» смеялись еще в пятницу, 7 июня — под таким предлогом ОМОН включал громкие сирены, пытаясь разогнать протестующих у здания московского ГУВД на Петровке, 38.
«Позор России!»
Во время массовых задержаний активисты кричали, что полицейские ведут себя не совсем корректно — более точную формулировку «МБХ медиа» не может привести из-за закона об оскорблении власти.
Скандируют: Кадыров — позор России pic.twitter.com/iRVgisnhhj— МБХ Медиа (@MBKhMedia) 12 июня 2019 г.