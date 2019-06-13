Как протестовали россияне: главные лозунги марша в поддержку Ивана Голунова 2 13.06.2019, 8:32

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Фото: The Asahi Shimbun / Getty Images

12 июня российские власти услышали о себе много нелицеприятного.

В центре Москвы 12 июня прошел марш в поддержку журналиста Ивана Голунова. Ивана выпустили из-под домашнего ареста и сняли обвинения в покушении на сбыт наркотиков еще 11 числа — несмотря на это, протестную акцию решили провести в любом случае. В итоге задержали больше 400 человек — задержания даже сопровождались избиениями. «МБХ медиа» собирало главные лозунги протестующих.

«Я/Мы Иван Голунов»

Лозунг «Я/Мы Иван Голунов» появился в понедельник 10 июня, на первых полосах бумажных версий «Коммерсанта», РБК и «Ведомостей». Именно его и скандировали активисты. Первые задержанные на акции почти все были в таких футболках. Часть задержанных, доставленных в ОВД «Соколиная гора» на востоке Москвы, к 16.00 12 июня успели отпустить.

На Кузнецком мосту скандируют: Я/Мы Иван Голунов pic.twitter.com/qd2VdreSq0 — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 12 июня 2019 г.

«Свободу политзаключенным!»

После освобождения Ивана Голунова активисты решили в любом случае провести митинг — в поддержку остальных несправедливо арестованных и осужденных. Так, на акциях скандировали лозунги «Свободу Леониду Волкову!» и «Свободу политзаключенным!» — за день до акции в соцсетях так призывали поддерживать фигурантов дела «Нового величия» и «Сети».

На Нижнем Кисельном сейчас так. Видео: МБХ медиа pic.twitter.com/thGJHd6HfI — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 12 июня 2019 г.

Свободу Леониду Волкову. Видео: МБХ медиа pic.twitter.com/YT0hACVITh — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 12 июня 2019 г.

«Вам квартиры не дадут!»

Такими лозунгами протестующие пытались задеть ОМОН и Росгвардию, которые, в основном, задерживали людей. О квартирах силовикам стали говорить в апреле — тогда бывшие бойцы внутренних войск МВД, которые еще в 2012 году участвовали в разгоне протестов на Болотной, записали видеообращение, в котором жаловались на выселение из служебных квартир.

На Страстном бульваре полицейские применяют дубинки. Толпа кричит «Позор» и «Вам квартиры не дадут»https://t.co/FYp8zzVKk4



Видео: Никита Сологуб / Медиазона pic.twitter.com/PBEdn8xH6M — Медиазона (@mediazzzona) 12 июня 2019 г.

«Люстрации!»

Шествие посетил и лидер Либертарианской партии Михаил Светов. Он поддержал протест и призвал к люстрациям — как и во время прошлых протестов. Светова не задержали, зато в отделе полиции оказался несовершеннолетний сторонник либертарианцев Валерий Теневой, заявивший, что боец ОМОН Андрей Шукан избил его при задержании. Ему вызвали скорую помощь.

«Ваша свобода не согласована!»

Активисты смеялись над полицейскими формулировками о «несогласованной акции» и «помехам проходу граждан». Это было в конце акции, когда многих протестующих уже задержали и отправили в отделы полиции по всему городу.

Над «помехами» смеялись еще в пятницу, 7 июня — под таким предлогом ОМОН включал громкие сирены, пытаясь разогнать протестующих у здания московского ГУВД на Петровке, 38.

«Позор России!»

Во время массовых задержаний активисты кричали, что полицейские ведут себя не совсем корректно — более точную формулировку «МБХ медиа» не может привести из-за закона об оскорблении власти.