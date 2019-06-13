Момент делать выводы и готовиться к новому будущему Константин Эггерт

13.06.2019, 9:28

Константин Эггерт

В России произошел закат всех форм и видов «системного либерализма».

День клонится к закату. Это окончательный закат всех форм и видов так называемого системного/легального либерализма - хотя это слово и стерлось вконец. Призываю всех, кто обладает чувством истории, оценить этот факт. Не то, чтобы это меня радовало - мне 55 лет, и я не люблю звать на баррикады.

И сегодня меня, увы, не было в России - именно потому, что я поверил в освобождение Голунова, как в чистой воды победу общества. Настал момент делать выводы и готовиться к новому будущему.

Константин Эггерт, «Фейсбук»