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Момент делать выводы и готовиться к новому будущему

  • Константин Эггерт
  • 13.06.2019, 9:28
Константин Эггерт

В России произошел закат всех форм и видов «системного либерализма».

День клонится к закату. Это окончательный закат всех форм и видов так называемого системного/легального либерализма - хотя это слово и стерлось вконец. Призываю всех, кто обладает чувством истории, оценить этот факт. Не то, чтобы это меня радовало - мне 55 лет, и я не люблю звать на баррикады.

И сегодня меня, увы, не было в России - именно потому, что я поверил в освобождение Голунова, как в чистой воды победу общества. Настал момент делать выводы и готовиться к новому будущему.

Константин Эггерт, «Фейсбук»


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