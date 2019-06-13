закрыть
13 июня 2019, четверг, 10:21
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Минфин: Есть две концепции по дорожному налогу

8
  • 13.06.2019, 9:47
  • 1,373

Что ждет белорусских водителей?

В Беларуси рассматриваются две концепции оплаты дорожного сбора - с возможностью его оплаты по месяцам или включения в стоимость топлива, сообщил БелТА министр финансов Беларуси Максим Ермолович.

"У нас сейчас две концепции по дорожному сбору. Есть концепция правительства, которая заключается в сохранении схемы уплаты этого сбора за доступ к дорожной инфраструктуре. По нашей задумке, человек может выбирать, на какой срок он покупает право использования дорожной сети - на месяц, два, на год. Право выбора планировалось предоставить самому человеку", - пояснил Максим Ермолович.

При обсуждении появился альтернативный вариант дорожного сбора - включение его в стоимость автомобильного топлива. Такой вариант тоже подготовлен правительством и направлен на согласование.

"В любом случае, выбор из двух вариантов будет сделан. Чтобы дороги строились, вовремя реконструировались, дорожная инфраструктура развивалась, потребуется собрать средства на эти цели. Без дорожного сбора, к сожалению, не обойтись. В какой форме он будет реализован - это предмет обсуждений", - резюмировал Максим Ермолович.


популярное за неделю

Мнение

Имперцы против анархистов
Имперцы против анархистов Виталий Портников
Отставка скандалиста
Отставка скандалиста Валерий Карбалевич
Делаем выводы, братцы
Делаем выводы, братцы Виктор Шендерович
Беллегпромовская моль
Беллегпромовская моль Дмитрий Растаев