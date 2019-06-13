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В Казахстане в день инаугурации нового президента задержали 250 протестующих

  • 13.06.2019, 10:07

Митинги в Казахстане проходят под лозунгом "Токаев – не мой президент".

На площади "Астана" в казахстанском городе Алматы задержаны сотни человек, которые вечером 12 июня вышли на митинг. Участники акции выступают против нового президента страны Касым-Жомарта Токаева. Сообщается также о задержаниях журналистов.

"Интерфакс" сообщает, что в Алматы задержали 250 участников протестных акций, передает, korrespondent.net.

Так, возле Дворца спорта имени Балуана Шолака задержаны около 50 человек, в районе площади Астана - более 200 человек. Корреспондент агентства насчитал несколько полицейских автобусов с задержанными, которые увезли их в отделы полиции.

Митинги в Казахстане проходят под лозунгом "Токаев – не мой президент". Их участники считают, что выборы не были честными и свободными. Наблюдатели миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявили, что президентские выборы в Казахстане прошли с нарушениями основных свобод и демократических стандартов.

За последние несколько дней это уже третье крупное задержание людей, протестующих против результатов президентских выборов (на них 9 июня с результатом 70,96% победил Касым-Жомарт Токаев), а также против режима первого президента Нурсултана Назарбаева, который сейчас занимает пост главы Совета безопасности. Общественные протесты — редкость в жестко контролируемой стране.

9 и 10 июня массовые задержания произошли в Алматы и Нур-Султане. МВД говорит о 700 задержанных, активисты и правозащитники считают, что число может превысить 5000 человек. Известно, что многих задержанных вывозят из Алматы и Нур-Султана в соседние города в связи с нехваткой мест в отделах полиции.

Кроме того, в стране с 10 июня наблюдаются перебои в работе социальных сетей. С обеда 11 июня по вечер 12 июня в стране отключены WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, они доступны только при включении VPN. На пресс-конференции 10 июня Касым-Жомарт Токаев заявил, что "не в курсе" блокировок.

Отключение социальных сетей практикуется властями Казахстана регулярно: к примеру, 9 мая большая часть мессенджеров также была недоступна на территории республики.


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