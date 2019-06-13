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Рауль в Минске: Беларусь – красивая страна, хорошие люди

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  • 13.06.2019, 9:47
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Рауль Гонсалес
Фото: Максим Малиновский / onliner.by

Звезда испанского футбола посетил столицу нашей страны.

На конференции УЕФА по вопросам развития массового футбола ее основной гость, легенда мадридского "Реала" и сборной Испании Рауль Гонсалес рассказал о своих впечатлениях о Минске, Беларуси и матче с БАТЭ, пишет "Прессбол".

- Я очень рад снова побывать в Минске. Приятно приезжать в Беларусь — красивая страна, хорошие люди. Правда, не успел толком ничего посмотреть. Зато счастлив посетить конференцию. Это очень важная работа, связанная с развитием детского футбола.

- Вы играли против БАТЭ в Минске в 2008 году. Может быть, помните этот матч?

- Было очень холодно… Да. Я, увы, не помню, когда точно это было, но игру в Минске помню. Было действительно жутко холодно, но нас согревала атмосфера на стадионе — люди даже в такую погоду пришли поддерживать свою команду и смотреть футбол. Это очень приятные воспоминания. И мне приятно сюда вернуться.


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