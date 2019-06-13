«Баста»: Какая страна — такие и игры 12 13.06.2019, 10:59

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Студенты шутят, что скоро в Минске начнется кастинг на роль приехавших на «голодные игры» иностранцев.

Похоже, сдают нервы у чиновников, ответственных за организацию диктаторских «голодных игр». Слишком много информации об их «косяках» в последние дни появилось в интернете. Пишут из минского Студенческого городка, cообщает Telegram-канал «Баста!»

- Сегодня утром на каждом КПП у входов в Студенческий городок на проспекте Дзержинского стоят солдаты внутренних войск в жилетах с надписью «security». Обыскивают каждого входящего, предупреждают о запрете съемок. Очень много милиции, теперь сделать фото почти невозможно, за всеми следят.

Меры приняты после информации о том, как в жару издевались над так называемыми «волонтеров» (которые на самом деле не волонтеры, а рабы-студенты, которых отправили работать во время игр в принудительном порядке, угрожая проблемами на учебе и с общежитием). Плюс аврал сейчас — сроки вышли, ничего не успевают, как всегда, все на нервах.

Какая страна — такие и игры. Среди студентов уже шутят, что из-за того, что наплыва гостей из-за границы на них не предвидится, скоро объявят донабор «волонтеров», которые будут изображать радостных иностранцев.

Чуть меньше проблем для организаторов. Меньше приезжих - меньше нужно вкладываться в подготовку общаг, а деньги-то уже выделены. Украсть получится больше, чем планировали. А платить за все нам.