В Украине хотят за 5 лет перевести 90% всех государственных услуг в режим онлайн 1 13.06.2019, 11:27

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Советник Зеленского рассказал о проекте «Государства в смартфоне».

К 2024 году в Украине планируют перевести 90% всех государственных услуг в режим онлайн. Об этом советник президента Михаил Федоров заявил во время первого экспертного обсуждения концепции «Государство в смартфоне», которое состоялось 12 июня в Администрации президента, сообщили в пресс-службе главы государства, пишет unian.net.

В обсуждении приняли участие представители Коалиции электронного государства, объединяющего 65 различных организаций и экспертов в области ІТ. По словам Федорова, перевод государственных услуг в онлайн будет способствовать не только комфорту граждан, но и уменьшению коррупции. «Наш план очень амбициозный.

Например, к 2024 году мы стремимся перевести 90% всех государственных услуг в режим онлайн, втрое уменьшив количество взаимодействия граждан и бизнеса с властью и достигнув нулевого уровня коррупции в этой сфере. И уже в этом году украинцы почувствуют вкус электронных услуг нового поколения - полностью автоматизированных и объединенных вокруг гражданина. Но все это станет реальным только при условии консолидации вокруг совместного плана действий всех экспертов, талантливого украинского ІТ -бизнеса, всех ветвей власти и политической воли на самом высоком уровне», - отметил Федоров.

К обсуждению также присоединился глава государства. «Я хочу быстрых изменений. Я верю в ваш талант и желание сделать Украину цифровым лидером и гарантирую вам свободу. Мы должны сообща готовить инициативы, законопроекты и предпринимать шаги, снимающие барьеры к цифровой экономике и электронному управлению. Уверяю, что лично «буду обращаться» к тем государственным служащим, которые оказывают сопротивление на местах», - подчеркнул Зеленский.

Во время встречи представители Коалиции предоставили президенту свои рекомендации и обсудили приоритетные проекты цифровизации. Ключевые предложения касались развития инструментов электронного государства и демократии, цифровых инфраструктур, цифровой идентификации, кибербезопасности, наведения порядка в государственных реестрах, электронного народовластия (электронных социологических опросов и даже выборов). Также говорилось о важности создания возможностей для украинских технологических стартапов. Все эти задачи будут включены в единый план действий.

Президент заверил, что такие встречи будут регулярными. На следующей неделе запланирована серия обсуждений концепции «Государство в смартфоне» с участием международных доноров, представителей бизнеса и тому подобное. Затем документ будет обнародован в формате плана конкретных действий и ожидаемых целей.