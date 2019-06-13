«Матери 328» добились смягчения «наркотической» статьи 2 13.06.2019, 12:17

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Активисты намерены бороться за дальнейшие изменения законодательства.

Во втором чтении были приняты поправки в статью 328 Уголовного кодекса, которую называют «наркотической». Против ее изменения ранее активно выступало МВД, сообщает «Белсат».

Главные изменения - это снижение нижних границ наказания по некоторым частям 328-й статьи. Теперь за хранение наркотиков с целью распространения грозит от 3 до 8 лет тюремного заключения. Ранее минимальное наказание предусматривало 5 лет. За это же преступление, совершенное группой лиц, в крупном размере или совершенное повторно, наказание снижено до 6 вместо от 8 лет заключения.

Не меняется наказание для лиц, которые хранят наркотические вещества без цели распространения, сейчас за это грозит ограничение свободы на срок до 5 лет.

«В принципе, те требования, которые мы озвучивали, выполнены. Мы просили депутатов принять законопроект, они это сделали», - рассказала Татьяна Каневская, активистка «Матери 328» .

При этом активисты намерены бороться за дальнейшие изменения наркотического законодательства.

«Мы стремимся помочь выйти из тюрьмы несовершеннолетним. А также намерены продолжить работу с судами, прокуратурой, чтобы изменить практику применения », - добавила Татьяна Каневская.