Девушка в футболке с Голуновым в Кремле: Лицо у Путина было не радостное 4 13.06.2019, 12:32

4,828

Фото: ТАСС

Анна Луганская рассказала о мотивах своего протеста.

Дочь российского пианиста Николая Луганского, которому президент РФ вручил госпремию, Анна пришла на торжественный прием в Кремль в футболке с надписью: «Я/мы Иван Голунов». Как сообщает «Медуза», девушка заканчивает магистратуру исторического факультета МГУ и работает корреспондентом в издании Medialeak, пишет znak.com.

«Майку я получила только вчера. Изначально собиралась идти в ней в среду на марш. Когда выяснилось, что освобождение произошло, а ситуация с маршем уже была не такой однозначной, я засомневалась. <…> Я подумала, что если я хотя бы буду в этой футболке, может быть, это будет хоть каким-то жестом, чтобы выразить свою позицию», — рассказала изданию Луганская.

Она добавила, что ее отец «смирился с ее взглядами». По словам Анны, на церемонию она пришла в рубашке поверх футболки, а во время рассадки стало известно, что родственникам пианиста достались места в первом ряду.

«Тут я поняла, что это грандиозный шанс показать Владимиру Владимировичу, что меня в данный момент волнует. Он [Владимир Путин] стоял прямо напротив меня весь час, который длилась церемония.

Я сняла рубашку сразу после того, как он вышел на сцену и начал говорить. Он смотрел на всех, проводил взглядом. Лицо у него было явно не очень радостное — возможно, он был недоволен, возможно, был просто очень уставший», — рассказала активистка.

Также дочь Луганского рассказала, что после того, как стала видна надпись на ее футболке, операторы и фотографы «пытались обходить [ее] камерами стороной».

На одном из снимков, опубликованном на сайте Kremlin.ru, Анна запечатлена в рубашке. Фотографию девушки в футболке с надписью опубликовал телеграм-канал The Bell.