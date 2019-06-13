Названы лучшие напитки для утоления жажды в жару 2 13.06.2019, 12:40

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Эти напитке не просто утоляют жажду, но и приносят пользу.

В Беларусь пришла по-настоящему летняя жара, поэтому выбор полезного напитка становится очень актуальным вопросом.

Сайт kp.ua назвал несколько напитков, которые не просто утоляют жажду, но и приносят пользу.

1. Вода

Вода – это напиток номер один в любое время года, но летом – особенно. Обычная чистая вода защитит в жару от головных болей, улучшит тонус, умственную деятельность и работоспособность. А вот лечебную минералку специалисты советуют пить осторожно и только после консультации с врачом.

2. Каркаде

Заслуженно считается одним из лучших утолителей жажды, да еще и обладает бодрящим свойством. Немаловажный момент: каркаде обеспечивает организм антиоксидантами, благодаря которым тормозится старение.

3. Домашний лимонад

В его составе - чистая прохладная вода, сока лимона, свежих фруктов и ягод, листья мяты – и никакого сахара! Такой напиток отлично утоляет жажду, а его вкус обеспечивается исключительно за счет соков плодов, насыщенных витаминами.

4. Кисломолочные напитки

Хорошо спасают от жажды кефир, ряженка, натуральный йогурт, простокваша. А еще такие напитки способствуют восстановлению и оздоровлению микрофлоры кишечника.

5. Томатный сок

Томатный сок. разжижает кровь, что очень полезно в жару. В нем много ликопина – антиоксиданта, который по мнению ряда исследований снижает риск раковых заболеваний. Томатный сок можно сделать самостоятельно из качественной томатной пасты, которую нужно разбавить кипятком и остудить.