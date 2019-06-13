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Премии Фонда Бориса Немцова удостоилась Анастасия Шевченко

  • 13.06.2019, 12:57
Анастасия Шевченко

Церемония вручения состоялась в Бонне 12 июня.

Член совета движения "Открытая Россия" Анастасия Шевченко удостоилась премии Фонда Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей, передает «Радио Свобода».

Церемония вручения состоялась в Бонне 12 июня. Шевченко, которая находится под домашним арестом, не смогла на ней присутствовать. На церемонию прилетела 15-летняя дочь активистки Влада.

В этом году в шорт-лист премии Фонда Бориса Немцова также вошли основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, глава чеченского отделения "Мемориала" Оюб Титиев и историк Юрий Дмитриев.

23 января 2019 года в отношении члена совета движения "Открытая Россия" Анастасии Шевченко было заведено первое в России уголовное дело по статье "Деятельность нежелательной организации". Вскоре после ареста в реанимации умерла дочь активистки, у которой была первая степень инвалидности.

Шевченко вменяют два эпизода: участие в политических дебатах и организацию семинара для кандидатов в депутаты. 15 марта суд продлил ей домашний арест на три месяца, в конце мая Следственный комитет отказался освободить активистку. Ранее Шевченко заявила о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах в городскую думу Ростова-на-Дону.


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