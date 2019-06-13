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Больше половины россиян покупают товары только по скидкам

  • 13.06.2019, 13:20

Причина такой ситуации в продолжающемся падении доходов россиян.

Исследовательская компания Ipsos Comcon по итогам опросов обнаружила, что в 2018 году 50,6% россиян покупали товары только акциям. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на «Коммерсант».

В отчете компании говорится, что потребители привыкли экономить и готовы ждать, пока торговые сети установят на нужный им товар скидку. В 2016 году доля таких покупателей составляла 41%, в 2017 году — 45%.

По данным «Nielsen Россия», в первом квартале 2019 года экономящих россиян было 69%, а опрошенных, которые переключаются на более доступные товары — 57%. В аналитической компании отметили, что причина такой ситуации в продолжающемся падении доходов россиян и индекса потребительского доверия.

В части категорий товаров повседневного спроса продают по акции уже 70% от общего числа продукции, добавляют в «Nielsen». В некоторых торговых сетях решили больше не увеличивать количество товаров по скидкам и стабилизировать промоактивность, пишет «Коммерсант».

Ранее сеть супермаркетов «Перекресток» объявил о создании цифровой карты рассрочки, с помощью которой покупатели смогут оплачивать товары в кредит. Представитель X5 Retail Group, в которую входит сеть, отмечал, что карта рассрочки позволит облегчить покупателям доступ к деньгам и поддержит спрос на повседневные товары.

Напомним, Росстат и Счетная палата обнаружили, что в первом квартале 2019 года реальные доходы населения упали на 2,3%. По прогнозам Счетной палаты, ситуация до конца года не изменится, так как не ожидается введения новых мер социальной поддержи.


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