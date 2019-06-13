Накануне Европейских игр в Минске привели в исполнение еще один смертный приговор 13.06.2019, 13:25

Александр Жильников и Вячеслав Сухарко в Верховном суде

Расстрелян Александр Жильников.

Приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова. Об этом координатору кампании «Правозащитники против смертной казни в Беларуси» Андрею Полуда сообщили родственники осужденного, пишет правозащитный центр «Весна».

Пока что судьба второго фигуранта дела - Вячеслава Сухарко - неизвестна. Но, как показывает практика, приговоры одновременно приводятся в исполнение по отношению ко всем осужденным к высшей мере по одному делу.

30 мая адвокат была на свидании с Александром Жильниковым, где они составляли жалобу в Генеральную прокуратуру на рассмотрение дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Сегодня, 13 июня, адвокат отправилась в СИЗО №1, чтобы продолжить работу по жалобе, однако, там ей сказали, что Александр Жильников «убыл по приговор». Адвокат уточнила, означает ли это, что он расстрелян? На что получила подтверждение этой информации. Официальное сообщение об исполнении приговора будет направлено родственникам из Минского городского суда согласно процедуре.

Кроме этого в Комитете ООН по правам человека на рассмотрении находится индивидуальное обращение Александра Жильникова, которое было зарегистрировано 24 декабря 2018 года за номером 3082/2018.

Комитет обращался к властям Беларуси с просьбой о принятии временных мер и не приводить в исполнение смертный приговор до рассмотрения обращения осужденного Комитетом.

- Меня очень возмущает такой подход. С одной стороны, Беларусь хочет быть ближе к Европе, называется европейской страной, проводит II Европейские игры, а с другой стороны, не разделяет ценности прав человека и остается последней страной в Европе и на постсоветском пространстве, где расстреливают людей, - подчеркнул Андрей Полуда.

Напомним, в декабре 2015 г. в Минске произошла трагедия - в своей квартире были убиты молодой парень и его девушка. Бывшая подруга молодого человека, воспитательница детского сада Алина Шульганова, не смогла смириться с тем, что ее кавалер ушел к другой, и решила проучить соперницу. Исполнители (Вячеслав Сухарко и Александр Жильников) перестарались - произошло убийство избранницы парня и его самого. А сразу после задержания стало известно, что мужчины также причастны к убийству жителя Колодищей, который сдавал комнату в своем доме одному из них.

29 мая в Верховном суде состоялось рассмотрение апелляционной жалобы Александра Жильникова. Сначала мужчина получил пожизненный срок, но после повторного рассмотрения дела Минским городским судом приговор был заменен на смертную казнь. Однако и последняя инстанция на национальном уровне оставила приговор без изменений, а жалобу осужденного без удовлетворения. После этого Александр Жильников с помощью правозащитников направил индивидуальное обращение в КПЧ ООН.

Amnesty International выступила с призывом к людям со всего мира написать белорусским властям, чтобы остановить расстрелы Александра Жильникова и Вячеслава Сухарко, объявить мораторий на исполнение смертных приговоров и заменить все смертные приговоры лишением свободы.