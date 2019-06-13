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«Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли

  • 13.06.2019, 13:32

В финале НХЛ они обыграли «Бостон Брюинз».

Хоккейный клуб "Сент-Луис Блюз" обыграл "Бостон Брюинз" со счетом 4:1 в седьмом матче серии финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и впервые в своей истории выиграл Кубок Стэнли, сообщает "Прессбол".

Финальная серия завершилась с общим счетом 4-3 в пользу "Сент-Луиса".

Клуб "Сент-Луис Блюз" был основан в 1967 году. Обладателем Кубка Стэнли он стал впервые за свою 52-летнюю историю.

"Бостон Брюинз" — "Сент-Луис Блюз" — 1:4


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