Видеофакт: Уличный художник создал потрясающую фреску с элементами оптической иллюзии 4 13.06.2019, 13:42

1,567

Граффити давно уже стало общепринятой формой творческого самовыражения.

Уличные художники по всему миру стремятся показать свой талант людям, пишет 120.su.

Вот и этот житель Китая решил изобразить на стене причудливую реалистичную фреску, но только незнакомец пошёл чуть дальше.

Перед стеной растёт дерево, и мастер использовал элементы оптической иллюзии, чтобы нарисованная им рука ещё и держала это дерево. Такое объединения творчества и реальности, конечно, не может не приковывать взгляды всех прохожих.