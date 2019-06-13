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Видеофакт: Уличный художник создал потрясающую фреску с элементами оптической иллюзии

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  • 13.06.2019, 13:42
  • 1,567

Граффити давно уже стало общепринятой формой творческого самовыражения.

Уличные художники по всему миру стремятся показать свой талант людям, пишет 120.su.

Вот и этот житель Китая решил изобразить на стене причудливую реалистичную фреску, но только незнакомец пошёл чуть дальше.

Перед стеной растёт дерево, и мастер использовал элементы оптической иллюзии, чтобы нарисованная им рука ещё и держала это дерево. Такое объединения творчества и реальности, конечно, не может не приковывать взгляды всех прохожих.


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