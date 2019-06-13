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В Беларуси нашли выигравшего почти $2 миллиона

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  • 13.06.2019, 14:19

Могилевчанин сорвал джекпот.

Нашелся счастливчик, который сорвал джекпот почти в 4 миллиона рублей. Крупную сумму выиграл житель Могилева Александр. Напомним, одну из самых крупных сумм в истории белорусских лотерей выиграли 6 июня, пишет tut.by.

Александр играет в лотереи чуть больше 5 лет. До этого были небольшие выигрыши, «которые окупали только билеты».

— По возвращению с работы, отработал вторую смену, приехал домой, решил проверить ставки. Начал проверять на официальном сайте, проверил два чек-прогноза, они оказались неверными. Начал проверять третий. Увидел, что джекпот разыгран, и подумал, что кому-то повезло, — рассказывает Александр. — Я подумал, что первые три числа и у меня сходятся. Четвертое тоже сошлось. После чего сердцебиение участилось. Пятое и шестое числа тоже сошлись. Потом перепроверил еще раз числа, и понял, что это я. Первое, что я сделал, это обнял голову обеими руками, а потом закрыл рот обеими руками, чтобы не заорать от счастья. Все остановилось внутри.

Примечательно, что могилевчанин выиграл в лотерею в свой день рождения.

Александр рассказывает, что некоторую часть денег потратит на улучшение жилищных условий и на то, чтобы поправить здоровье. Могилевчанин также намерен помочь тем людям, «которые находятся в более сложной жизненной ситуации, чем нахожусь и находился я». Основную часть денег Александр намерен куда-либо вложить, чтобы «они работали».

У Александра рабочая профессия. Оставлять работу после выигрыша в лотерею он не планирует.

— Возможно со временем сменю работу, но сейчас такие сиюминутные необдуманные решения я принимать не буду.


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