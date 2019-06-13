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Польша увеличит объем поставок сжиженного природного газа из США

  • 13.06.2019, 14:29

Соглашение было подписано в Белом доме.

Польша увеличит объем поставок сжиженного природного газа из США, - сказано в заявлении, опубликованном на сайте «Польской нефтяной и газовой компании» (PGNiG). Соглашение было подписано в Белом доме представители PGNiG и компании Venture Global LNG, передает «Радио Польша».

В соответствии с соглашением, объем газа, покупаемого через терминал Плакеминс в 2023 году увеличится на 1,5 миллиона тонн в год - с 1 до 2,5 миллиона тонн.

«Совокупный объем газа, приобретенного компанией PGNiG через оба терминала, построенные компанией Venture Global LNG, достигнет 3,5 млн тонн сжиженого природного газа в год – 1 миллион тонн будет приходиться на терминал Калкасье Пасс, а 2,5 миллиона тонн - на терминал Плакеминс», - сказано в заявлении.

«Польша и США заключили крепкий и стратегический союз и дружбу, которую усиливает совместная вовлеченность в энергетическую безопасность и понимание, что реальная энергетическая безопасность достигается благодаря энергетическому разнообразию», - сказал министр энергетики США Рик Перри, который также присутствовал во время подписания соглашения.

«Благодаря хорошим отношениям с нашими американскими партнерами и эффективным переговорам мы получили возможность поставлять сжиженный газ через терминал Плакеминс на очень конкурентных условиях», - подчеркнул председатель правления PGNiG SA Петр Возняк.


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