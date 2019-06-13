«Зарплаты мизерные, везде — ложь и обман» 9 13.06.2019, 14:40

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Как живут белорусские регионы.

6 июня в Гродно прошла встреча с лидерами Белорусского Национального Конгресса Николаем Статкевичем и Евгением Афнагелем. Более 60 человек пришли на нее в Центр городской жизни. Гродненцы не только задавали вопросы политикам, но и делились своми наблюдениями и оценками, сообщает пресс-служба БНК.

— На самом деле проблемы веде, куда не кинь. Любая отрасль, любая часть человеческой деятельности – везде одни провалы, — возмущается 42-летний Владимир Арцыман. — Образование – проблемы. Лжепатриотизм, принудиловка, БРСМ, сборы–поборы непонятные, требования какие-то. Предприятия — проблемы. Люди без работы, а если работа есть, то держаться за нее из страха не стать тем же «тунеядцем». Даже если и работают, то зарплаты маленькие. Многие уезжают. Зарплаты мизерные, работники ЖКХ, знаю, 300-400 рублей, на заводах 500 — потолок. Везде ложь, обман. Куда не кинь. С телевидения – ложь. Куда к чиновникам не придешь – тоже ложь. Кто сталкивался с теми же судами, все видят, что это — показуха, все не так, как должно быть.

Что делать? Идти к людям, доносить наши идеи, использовать «выборы»

Высказать свою позицию — на избирательном участке, при любой возможности. И в тот момент, когда будет понятно, что ситуацию можно сменить, выходить на площадь.

Напомним, 14 июня состоится встреча с кандидатом в президенты от Белорусского Национального Конгресса Николаем Статкевичем и координатором гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгением Афнагелем в Молодечно. Начало — в 19:00. Адрес — улица Чистая, дом 26.