закрыть
13 июня 2019, четверг, 17:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Что делать белорусам при списании огромной суммы за мобильный интернет

12
  • 13.06.2019, 14:44
  • 3,261
Иллюстрационное фото

Советы экспертов.

Несколько дней назад пользователи некоторых китайских смартфонов, например, Huawei и Lenovo, начали массово жаловаться на перерасход трафика на своих устройствах. Из-за этого на лицевых счетах абонентов образовались серьезные задолженности. Сегодня компания Huawei дала tut.by официальный комментарий о причинах произошедшего. В velcom | A1 также объяснили, что делать пострадавшим абонентам.

Пресс-служба компании Huawei заявила:

— Основываясь на обратной связи от наших потребителей и поставщиков услуг мобильной связи, мы обнаружили, что модели смартфонов Huawei Y6 Pro, Huawei GR3 и нескольких других аппаратов от сторонних производителей с операционной системой Android 5.1 столкнулись с одной и той же проблемой.

Последние три года две вышеупомянутые модели работали хорошо, и за последние три месяца обновлений программного обеспечения для этих устройств не выходило.

Сегодня мы активно сотрудничаем с операторами и другими партнерами, чтобы определить корень проблемы и отправить соответствующий отчет в Google для совместного поиска решения возникшего затруднения. В то же время мы сотрудничаем с операторами в решении вопросов, которые возникают у потребителей.

Что делать пострадавшим абонентам?

Вот что рассказали в velcom | A1:

— velcom | A1 с пониманием относится к ситуации, с которой столкнулись некоторые абоненты компании в связи с изменением системного программного обеспечения смартфонов на операционной системе Google Android 5.1 определенных производителей: резким ростом исходящего трафика со стороны операционной системы Android и, как следствие, начислениями за использование трафика сверх включенного в тарифный план.

Заботясь о своих клиентах, а также ввиду отсутствия влияния на ситуацию пользователей устройств, velcom | A1 пришел к соглашению с компаниями-производителями о компенсации потерпевшим абонентам средств на весь трафик, затраченный на изменения системного программного обеспечения.

Гарантом исполнения обязательств по возмещению средств выступит velcom | A1. Так, абонентам, столкнувшимся с указанной проблемой, будут проведены корректировки начислений с учетом объема трафика, использованного в течение его активного расхода. Корректировки будут произведены по итогам текущего месяца, а их размер будет зависеть от характера потребленного трафика. При этом абонентам с отрицательным счетом на балансе оказание услуг связи до момента проведения корректировок блокироваться не будет.


популярное за неделю

Мнение

Имперцы против анархистов
Имперцы против анархистов Виталий Портников
Отставка скандалиста
Отставка скандалиста Валерий Карбалевич
Делаем выводы, братцы
Делаем выводы, братцы Виктор Шендерович
Беллегпромовская моль
Беллегпромовская моль Дмитрий Растаев