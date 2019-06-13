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Ученые доказали: зеленый чай помогает снизить вес

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  • 13.06.2019, 14:50
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Американские учены исследуют влияние зеленого чая на процесс сброса веса.

Для исследования учены из США взяли две группы грызунов. Одну группу кормили пищей, обогащенной жирами, а другая группа питалась по стандартной диете с дополнительными жирами. В пищу одной из групп мышей был введен экстракт зеленого чая, пишет сайт akcenty.com.ua.

По истечение 8 недель, в течение которых мышей кормили измененным рационом, ученые проверили ряд физических данных грызунов, в том числе и работу кишечника. Результаты такого исследования удивили.

Так, выяснилось, что группа мышей, которая питалась жирной пищей с экстрактом зеленого чая набирала на 20% меньше лишнего веса, а вторая группа, получавшая пищу без экстракта, набрала вес в полном объеме.

После этого ученые сделали вывод, что зеленый чай положительно влияет на микрофлору кишечника, что является препятствием для полноценной жизнедеятельности вредной микрофлоры. В результате скорость набора веса снижается. При правильном и здоровом питании зеленый чай будет способствовать снижению веса.

Стоит отметить, что группа мышей, которые питались нормальной пищей с добавлением экстракта зеленого чая также показала улучшенные результаты.

Эксперты отметили, что человеку для достижения результатов мышей необходимо выпивать до 10 чашек зеленого чая в день.


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