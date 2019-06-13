В России Путин уволил двух генералов МВД в связи с делом Голунова 13 13.06.2019, 15:13

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Иван Голунов

Фото: Reuters

Андрей Пучков и Юрий Девяткин освобождены от должностей.

Президент России Владимир Путин распорядился уволить двух генералов полиции в связи с делом журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Об этом сообщает ТАСС.

Уволены начальник управления МВД по Западному административному округу Москвы Андрей Пучков и начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД по Москве Юрий Девяткин. Ранее министр внутренних дел Владимир Колокольцев ходатайствовал перед Владимиром Путину об освобождении их с должностей.

Журналист издания "Медуза" Иван Голунов вышел на свободу вечером во вторник. У здания Главного следственного управления МВД по Москве его ждали десятки людей. Ранее в этот день было прекращено уголовное дело в его отношении.