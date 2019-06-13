В Беларуси нашествие клещей 7 13.06.2019, 15:24

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Опасные паукообразные перебрались из лесов в городские сады и парки.

В связи с климатическими изменениями численность иксодовых клещей за последние годы увеличилось в Беларуси на треть, передает «Белсат».

Ежегодно в нашей стране от укусов клещей страдают десятки тысяч человек. Опасные паукообразные перебрались из лесов в городские сады и парки. А в этом году из-за теплой весны и раннего лета сезон клещей начался чуть ли не с марта.

Теплая погода способствует активности клещей. Жительница деревни Крыжовка художница Ксения Ангелова в этом году становилась их жертвой трижды. За год десятки клещей она обычно находит на шкуре своей собаки:

«Получается так, что надо с него их поснимать. Он их находит буквально на нашем участке. Не надо и куда-то в пущу влезать... А вот еще один. Это утренний».

В этом году в Минске жертвами клещей стали более 400 человек. И это только те, кто обратился в поликлиники за помощью:

«Периодически снимаю с собаки, хотя и обрабатываю ее. Бывало, серьезно болел из-за клещей. Так что это проблема».

«В больницу обращались. Там нам помогали выкручивать его. Якобы анализы были хорошие, мы никаких таблеток не пили».

«Нужно быть очень осторожным. Потому что они всякие бывают клещи. Могут быть носителями различных заболеваний».

Как, например, боррелиоз или энцефалит. Медики советуют: если к коже присосался клещ, нужно как можно скорее от него избавиться.

С помощью такого простого устройства из лески и пластиковой трубки можно избавиться от клеща быстро и, главное, правильно. Леску нужно накинуть над местом укуса, не задевая тельце, затянуть петельки и круговыми движениями выкрутить клеща.

А после сдать его на анализы. Если же сохранить тельце клеща не удалось, в течение двух-трех недель после укуса, нужно понаблюдать за собственным организмом, нет ли проявлений болезни: покраснения места укуса, головокружения, температуры, боли мышц.

Александр Сыкало, кандидат медицинских наук:

«Ни в коем случае нельзя наобум назначать антибиотики. Потому что при том же боррелиозе либо других инфекциях действуют различные антибиотики. И надо знать какие. Пока не поставлен иммунологический диагноз о наличии антитела к конкретному вида возбудителя - бессмысленно, опасно и вредно назначать».

Как говорит Александр Сыкало, при своевременном обращении к медикам есть гарантия: тяжелых осложнений не будет. Однако процесс развития болезни нельзя пускать на самотек, так как последствия могут быть трагическими:

«Инвалидность вплоть до летального исхода. Это тяжелые параличи, это неврологические заболевания органического происхождения. Это действительно человек станет инвалидом. Что и было. Поэтому традиционно так боятся инфекции».

Ежегодно в Беларуси энцефалитом заболевают более ста человек, на боррелиоз - более тысячи. Для профилактики укусов клеща при посещении лесов и парков рекомендуется носить закрытую одежду и головные уборы, пользоваться спреями, отпугивающими клещей, а после прогулок на природе внимательно осматривать одежду и тело.