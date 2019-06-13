Трамп заявил о возможности отмены виз для поляков

Трамп заявил о возможности отмены виз для поляков4
- 13.06.2019, 15:27
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Президент США заявил, что решение будет принято в течение 90 дней.
Об этом сообщает "Европейская правда".
На пресс-конференции в Белом доме американский лидер Дональд Трамп выразил надежду, что Польша в ближайшее время присоединится к Программе безвизового движения США.
В то же время он отметил необходимость выполнить определенную работу для достижения цели.
На вопрос о сроке, когда отмена виз может произойти, президент США Дональд Трамп ответил, что достаточно быстро: "Мы все ближе. Польша – одна из стран, которые мы хотим (видеть. – Ред.) в этой программе. Решение мы будем принимать в течение 90 дней".
Президент Польши Анджей Дуда сказал, что в этом вопросе он настроен оптимистично: "Я думаю, это американская администрация, которая отнеслась к этой проблеме серьезно и комплексно".
Дуда надеется, что дело об отмене виз будет урегулировано до конца первого срока правления Трампа, то есть до конца следующего года.