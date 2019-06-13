Рекомендации водителям: Как вести себя в жару 13.06.2019, 15:35

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Ближайшие дни в Беларуси будут знойными.

Во время жары водители быстрее утомляются, их внимание рассеивается, а реакция значительно ухудшается.

У многих ухудшается самочувствие, появляются головокружение, вялость, сонливость. При возникновении неординарной ситуации на дороге человек может не успеть вовремя среагировать. Зачастую это чревато дорожно-транспортным происшествием, сообщает «Брестская газета» со ссылкой на ГАИ.

В связи с этим Госавтоинспекция рекомендует водителям контролировать свое самочувствие в жаркую погоду и соблюдать особые меры безопасности на дороге. Метеозависимым и страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями людям лучше отказаться от поездок, если они не вызваны крайней необходимостью. Обязательно нужно взять с собой воду и прохладительные напитки, а также проверит наличие необходимых лекарственных средств в аптечке.

Ни в коем случае нельзя оставлять детей одних в машине, даже на пару минут, жара может вызвать у ребенка обморок. Лучше всего парковать автомобиль в тени. Во время движения необходимо следить за системой охлаждения двигателя (температурой антифриза).

Как спастись от жары:

1. Пейте больше воды. Однако в жару не рекомендуется пить кофе, чай и алкоголь.

2. Одежду следует выбирать из легких натуральных тканей – хлопка, льна, шелка, светлых тонов и с неприлегающим силуэтом, чтобы обеспечить телу достаточный воздухо- и теплообмен. В жару также стоит отказаться от обуви на каблуках, что поможет избежать отечности ног.

3. При использовании кондиционера для избегания резкого перепада температур при последующем выходе на улицу, температуру в помещении следует устанавливать не намного ниже, чем снаружи – оптимальная разница составляет пять градусов.

4. В жаркую погоду надо отдать предпочтение овощам и фруктам, от слишком жирной и соленой пищи желательно отказаться. Кроме того, в жару возрастает риск возникновения пищевых отравлений.

5. Чаще мойте и полируйте автомобиль. Чем больше грязи на кузове и стеклах, тем хуже от них отражается солнечный свет и тем быстрее они накаляются.

6. Не оставляйте в салоне автомобиля зажигалки и баллоны под давлением (к примеру, лак для волос). В жару они нередко взрываются. Также под открытым солнцем непременно испортятся оставленные в салоне автомобиля аудиокассеты и прочие пластиковые мелочи.