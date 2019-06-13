«Коммунисты России» потребовали запретить сериал «Чернобыль» 30 13.06.2019, 15:58

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По их мнению, сериал HBO «демонизирует советскую власть».

Партия "Коммунисты России" обратилась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к американскому сериалу "Чернобыль" на всех трекерах и ресурсах, сообщает "Радио Свобода".

В заявлении партии говорится, что "в сериале "Чернобыль" подлинная трагедия стала объектом идеологической манипуляции со стороны телеканала HBO" и что фильм "являет собой идеологическое орудие, призванное опорочить и демонизировать образ и советской власти, и советских людей".

Кроме того, представители партии отправили заявление в МВД с просьбой возбудить уголовное дело о публичной клевете "в отношении режиссера, сценариста и исполнительного продюссера сериала".

При этом "Коммунисты России" признали, что "хронология событий сериала и ключевые его моменты в большинстве своем соответствуют реальности".