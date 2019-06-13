Какой будет погода на выходных 13.06.2019, 16:30

Прогноз погоды по Беларуси на 14 - 16 июня.

14 июня погоду Беларуси будет определять очень теплая неустойчивая воздушная масса, поступающая с юга Европы. Ожидается переменная облачность, сообщает pogoda.by.

Ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами по стране кратковременные дожди, грозы. Ветер неустойчивый слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +16..+22°С, максимальная в середине дня +28..+33°С, местами по югу +34. Атмосферное давление существенно не изменится.

15-16 июня страна в основном будет находиться в поле повышенного атмосферного давления.

15 июня преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных районах Витебской области возможны кратковременные дожди. Ветер неустойчивый умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +14..+20°С, по югу до +22°С, максимальная днем от +24°С по северу до +33°С по югу республики.

16 июня преимущественно без осадков. Ветер восточной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +12..+19°С, по юго-западу +20..+22°С, максимальная днем от +24°С по северо-востоку до +33°С по югу республики.

В стране, в связи с преобладанием жаркой погоды, сохраняется высокая пожароопасность. Не забывайте об этом и будьте осторожны с огнем.