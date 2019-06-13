Великобритания подписала разрешение на экстрадицию Ассанжа в США 2 13.06.2019, 16:31

Джулиан Ассанж

Фото: Getty Images

Основателю Wikileaks может грозить до 175 лет тюрьмы.

Глава МВД Великобритании Саджид Джавид подписал разрешение на выдачу США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, сообщает «Новое время».

Об этом глава МВД заявил в эфире радио ВВС в четверг, 13 июня.

«Я хочу видеть, как вершится правосудие, у нас есть законный запрос об экстрадиции. Но окончательное решение все равно должен принять суд», — цитирует Джавида The Guardian.

Ожидается, что заседание суда по вопросу экстрадиции состоится в пятницу, 14 июня.

Ранее соответствующий запрос о выдаче Ассанжа Лондону направили официальные власти США.

В США Ассанжу кроме статьи о шпионаже, предъявлены дополнительно 16 обвинений — ему может грозить до 175 лет тюрьмы.