Великобритания подписала разрешение на экстрадицию Ассанжа в США

Великобритания подписала разрешение на экстрадицию Ассанжа в США2
- 13.06.2019, 16:31
Основателю Wikileaks может грозить до 175 лет тюрьмы.
Глава МВД Великобритании Саджид Джавид подписал разрешение на выдачу США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, сообщает «Новое время».
Об этом глава МВД заявил в эфире радио ВВС в четверг, 13 июня.
«Я хочу видеть, как вершится правосудие, у нас есть законный запрос об экстрадиции. Но окончательное решение все равно должен принять суд», — цитирует Джавида The Guardian.
Ожидается, что заседание суда по вопросу экстрадиции состоится в пятницу, 14 июня.
Ранее соответствующий запрос о выдаче Ассанжа Лондону направили официальные власти США.
В США Ассанжу кроме статьи о шпионаже, предъявлены дополнительно 16 обвинений — ему может грозить до 175 лет тюрьмы.