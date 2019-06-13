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Два райисполкома признали виновными в необоснованном призыве в армию

  • 13.06.2019, 16:38
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Иллюстрационное фото

С них будет взыскан ущерб.

Толочинский и Витебский райисполкомы стали ответчиками в судебных процессах о необоснованном призыве на срочную службу в армию. Экономический суд Витебской области постановил взыскать с местных властей более 3 тысяч рублей за нанесённый ущерб, сообщает Еврорадио.

С исками в суд обратились воинские части, которые дислоцируются в Минской области. В обоих случаях туда прибыли новобранцы из Толочинского и Витебского района, которые во время прохождения службы подали жалобы на состояние здоровья. После обследования комиссия признала их непригодными для службы в армии, и молодых людей уволили в запас в связи с болезнью.

Согласно заключению Центральной военно-врачебной комиссии Вооруженных Сил, причиной необоснованного призыва на срочную службу стало невыполнение определенных методик обследования. В одном случае это допустил врач-стоматолог, который осматривал призывника, а затем его коллеги поверхностно изучили медицинскую документацию и не приняли во внимание сведения о состоянии здоровья парня. Во втором случае ошибку сделали врачи-хирурги.

Размер ущерба, определённый судом, включает расходы на выплату денежного содержания, обеспечение вещевым имуществом и питанием призывников. Решения суда не обжаловались и вступили в законную силу.


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