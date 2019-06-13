Джонсон лидирует на выборах премьер-министра Британии 1 13.06.2019, 16:42

Борис Джонсон

Фото: AFP/KIRSTY WIGGLESWORTH

Он получил 114 голосов - более трети от общего числа членов партии в палате общин.

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон получил больше всего голосов по итогам первого тура голосования за нового лидера Консервативной партии и премьер-министра страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как сообщается, он получил 114 голосов - более трети от общего числа членов партии в палате общин.

Второе место занял министр здравоохранения Джереми Хант, который получил 43 голоса, третье - министр по делам экологии Майкл Гоув, получив 37 голосов, четвертое - депутат Доминик Рааб (27), пятое - глава МВД Саджид Джавид (23). Шестое место за министром здравоохранения Мэттью Хэнкок (20), а седьмую строчку занял министр по вопросам международного развития Рори Стюарт (19).

Все они преодолели порог в 5% от общего числа депутатов палаты общин, который дает им право принимать участие во втором туре выборов, который пройдет 18 июня.

Из гонки за пост лидера Консервативной партии выбыли три кандидата - Андреа Ледсом, Эстер Маквей и Марк Харпер.

Напомним, на должность лидера правящей в Великобритании Консервативной партии и премьер-министра страны официально претендуют 10 политиков.

Ранее сообщали, что Тереза Мэй официально покидает пост лидера Консервативной партии, однако останется на посту премьера до тех пор, пока партия не изберет ее преемника. Голосования по кандидатурам среди депутатов-консерваторов начнутся в парламенте 13 июня.