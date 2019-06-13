Никита Феоктистов подписал контракт с минским «Динамо» 1 13.06.2019, 16:59

Никита Феоктистов

Последние два сезона хоккеист играл за российские «Рубин» и «Адмирал».

28-летний нападающий Никита Феоктистов подписал однолетний двусторонний контракт со столичным "Динамо". Об этом сообщает hcdinamo.by.

Никита родился в Гродно. Профессиональную карьеру начал во второй команде "Немана". Затем отправился за океан и выступал за клуб Albert Lea Thunder из NAHL. В 47 матчах белорус набрал 32 (14+18) очка и заработал 99 минут штрафа.

Через год Никита вернулся в Гродно и дебютировал за главную команду экстралиги. Дальше в карьере Феоктистова были "Минские зубры" (53 матча, 52 очка, 76 минут штрафа) и СКА-1946 (МХЛ), красноярский "Сокол" (ВХЛ), а также "Динамо-Молодечно". В составе белорусского клуба форвард задержался на три сезона, причем последний год получился самым результативным (46 очков в 41 матче регулярного чемпионата).

А последние два сезона Феоктистов играл в России: за тюменский "Рубин" (ВХЛ) и "Адмирал". В минувшем чемпионате КХЛ нападающий провел 34 матча и набрал 6 (3+3) очков при показателе полезности "-3" и 12 минутах штрафа. Одну из шайб Феоктистов забросил на "Минск-Арене".

Этой весной белорус дебютировал за национальную сборную и в немалой степени поспособствовал возвращению команды в сильнейший дивизион. На счету Феоктистова три шайбы: в ворота Литвы, Венгрии и Казахстана. Причем именно Никита сравнял счет в матче с хозяевами турнира, — пишет пресс-служба "зубров".