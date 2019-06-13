Видео с «говорящей» кошкой стало хитом Сети

Видео с «говорящей» кошкой стало хитом Сети2
- 13.06.2019, 16:52
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Животное отвечает на приветствие хозяина.
Кошка, которая разговаривает со своим хозяином, стала звездой в Сети. Видео с домашней питомицей опубликовал житель Флориды Мэтт Берк, пишет korrespondent.net.
В ролике слышно, как мужчина здоровается с животным, говоря ему английское Hi. Каждый раз кошка отвечает мужчине коротким шипением. Берк говорит, что животное любит так поболтать" с ним.
За несколько дней ролик набрал почти 500 тысяч просмотров на YouTube. Пользователи отметили, что кошка и ее хозяин "слишком милые". Также юзерам показалось, что звук, издаваемый животным, похож на озвучку паука в видеоигре Minecraft.