закрыть
13 июня 2019, четверг, 18:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Видео с «говорящей» кошкой стало хитом Сети

2
  • 13.06.2019, 16:52
  • 1,327

Животное отвечает на приветствие хозяина.

Кошка, которая разговаривает со своим хозяином, стала звездой в Сети. Видео с домашней питомицей опубликовал житель Флориды Мэтт Берк, пишет korrespondent.net.

В ролике слышно, как мужчина здоровается с животным, говоря ему английское Hi. Каждый раз кошка отвечает мужчине коротким шипением. Берк говорит, что животное любит так поболтать" с ним.

За несколько дней ролик набрал почти 500 тысяч просмотров на YouTube. Пользователи отметили, что кошка и ее хозяин "слишком милые". Также юзерам показалось, что звук, издаваемый животным, похож на озвучку паука в видеоигре Minecraft.


популярное за неделю

Мнение

Имперцы против анархистов
Имперцы против анархистов Виталий Портников
Отставка скандалиста
Отставка скандалиста Валерий Карбалевич
Делаем выводы, братцы
Делаем выводы, братцы Виктор Шендерович
Беллегпромовская моль
Беллегпромовская моль Дмитрий Растаев