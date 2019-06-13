Прогноз: Экономика Беларуси будет ползти по-пластунски 13.06.2019, 17:27

Нашу страну ждет стагнация.

«БелГазета» собрала прогнозы экономистов по будущему белорусской экономики:

Анатолий Змитрович, директор аналитического центра Республиканской конфедерации предпринимательства:

- Если бы не преференции России по нефти и газу, если бы не кредиты ЕАЭС, то ВВП Беларуси давно ушел бы в минус. Хотя рост ВВП и так находится на уровне погрешности. А вот, например, в Румынии последние три года ВВП растет на 8-8,5%. Потому что там дали свободу, пошли по польскому пути.

Думаю, что ВВП в Беларуси и не будет расти. Промышленное производство и сельское хозяйство в упадке, сбывать продукцию некому и некуда - мы потеряли рынки сбыта. В 1999г., когда фактически вся страна вывозила товар за границу, налаживала рынки сбыта, появился нормативный документ о запрете вывоза товаров за пределы Республики Беларусь под угрозой конфискации транспортных средств. Граждане прямо на заводах закупали товары, сырье, что-то производили и вывозили продукцию за границу. Запрет на вывоз товаров привел к затовариванию складов предприятий, рынки сбыта утрачены. Большую негативную роль во всем этом сыграли белорусские торговые дома, которые в 90-е гг. были очень развиты. Но через них шли «теневые» потоки товаров.

ВВП складывается из деятельности маленьких людей - время крупных промышленных предприятий прошло. Сколько денег вложено в деревообработку ($4 млрд!), а на выходе - ноль. Не вижу успехов льноводческой отрасли. В сельское хозяйство за 20 лет вложено $50 млрд! Дай фермерам хотя бы десятую часть этой суммы, сейчас цены на продукты были бы, как в Польше. Рентабельность частных сельскохозяйственных предприятий выше в два-три раза, чем у государственных. Дав колхозу кредит, государство в конце года его списывает. У частников не списало бы.

Какой вообще смысл наращивать ВВП, собирать с предпринимателей налоги, если эти деньги тратятся в никуда? Так что ВВП в Беларуси расти не будет: не созданы точки роста.

Лев Марголин, экономист:

- Думаю, белорусская экономика в обозримом будущем не будет никак развиваться. Что такое развитие? Это - деньги на новое оборудование, новые технологии, на переквалификацию работников. А если денег нет или их не хватает, то никакого развития нет - дай Бог поддержать существующий уровень. Как известно, тот, кто не идет вперед, рано или поздно начинает отставать.

Процент роста, который прогнозируют международные организации, не свидетельствует действительно о росте - с учетом покупательской способности, с учетом инфляции. В белорусских рублях рост может составлять и 5-6%, а на самом деле его нет.

К тому же 1,8% - показатель на уровне статистической погрешности: где один процент, там и ноль. Страну ждет стагнация, которая, как ржавчина: вначале, может, и не сильно заметно, но постепенно-постепенно все разъедает.

Леонид Заико, руководитель аналитического центра «Стратегия»:

- Если все останется как есть, экономика будет ползти по-пластунски. Если осмелятся на реформы, конкурентные, технологичные, тогда она поедет, как велосипед у Коли.