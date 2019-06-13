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Фотофакт: Дикие животные в Чернобыльской зоне

  • 13.06.2019, 17:34
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Лось в Чернобыльской зоне

В Чернобыле появились уникальные виды животных и птиц.

Украинские ученые говорят, что в Чернобыльской зоне при отсутствии людей восстанавливается дикая природа и появились уникальные для страны виды животных, сообщает ВВС.

Биолог Сергей Гащак из Чернобыльского центра по проблемам ядерной безопасности, радиоактивных отходов и радиоэкологии давно исследует экологию зоны и с помощью фотоловушек фиксирует местное биоразнообразие.

Медведи часто попадают в объектив фотоловушек

Гащак работает в зоне с 1990 года.

Он говорит, что несмотря на радиацию, отсутствие людей в зоне делает свое дело: там появляются уникальные виды животных и птиц.

Животные и следы присутствия людей
Зубры пришли в Чернобыльскую зону из Беларуси
Молодые олени

Растет количество лосей, оленей, волков, рысей, лошадей Пржевальского, есть бурые медведи и даже появились зубры.

Волки - одни из хозяев зоны

Несколько лет назад ученые получили фотодоказательства, что на территории зоны есть зубры, которые могли прийти туда с территории Беларуси.

Как рассказывает ученый, в Чернобыльской зоне уже охотятся целые стаи волков, которых сложно заснять в дикой природе.

Самка глухаря

Ученым удалось зафиксировать трехдневную охоту и борьбу волков с огромным взрослым оленем.

Групповая охота на оленя длилась целых три дня

Редкие черные аисты, которые не слишком любят человеческий шум, начали заселять зону отчуждения и часто попадают в объективы фотоловушек.

Черные аисты любят селиться подальше от людей
Величественные олени Чернобыльской зоны
Лось перед сбрасыванием рогов
Чернобыльский тетерев

В целом Сергей Гащак видит будущее зоны как уникального природного заповедника дикой природы.

После огромного мирового успеха сериала от HBO о Чернобыле, эксперты уже говорят о росте потока туристов в Чернобыльскую зону.

Они смогут увидеть там не только призрак погибшего города, но и уникальную природу Полесья.


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